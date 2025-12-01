La CGT pone en duda que el Gobierno tenga el proyecto de reforma laboral

La incertidumbre domina el escenario sindical tras las últimas declaraciones de Jorge Sola, miembro del triunvirato de la CGT, quien puso en tela de juicio la existencia misma del proyecto de reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional.

Sola manifestó que la central obrera no recibió ningún borrador y que la falta de comunicación solo agrava los temores dentro del sector. “¿Será cierto que está redactado? Nosotros no sabemos nada y ante la falta de noticias certeras podemos pensar cualquier cosa", expresó Sola.

El dirigente advirtió que la discusión está teñida por una mirada ideológica que, según él, se impone sobre el análisis del impacto real de la reforma: “Hay una mirada más ideológica sobre la reforma laboral, que sobre el impacto que puede llegar a tener. Está más cerca de replicar el DNU 70/23, que la creación de una mirada que pueda incorporar más empleo en negro al registrado”, precisó.

En esa línea agregó: “Si una institución como lo es la CGT o los empresarios no tienen noción directa sobre lo que se está escribiendo, la verdad que es un problema, para la clase política es un gran problema, que dicen tener la solución, y cosa que dudo notablemente”.

Jorge Sola advirtió que la negociación por empresa puede reducir el poder de los trabajadores