Echagüe lanza un Campus de Básquet

El evento del AEC estará destinado a jugadores de 12 a 21 años.

El Atlético Echagüe Club presenta la primera edición del Campus AEC, una propuesta deportiva y formativa de la Subcomisión de Básquet Masculino que se llevará adelante el 20 y 21 de diciembre en las instalaciones de la institución.

El evento está dirigido a chicos y chicas de 12 a 21 años y combinará entrenamientos de técnica, táctica y preparación física con un abordaje complementario desde la psicología deportiva, tanto para deportistas como para sus familias.

La organización informó que la inscripción estará abierta hasta el 5 de diciembre y quienes se anoten recibirán pelota y camiseta oficial del evento.

Ezequiel Bergero Stuppa será uno de los disertantes.

El programa contará con la participación de profesionales de reconocida experiencia en el deporte, lo que le otorga al Campus un diferencial académico y formativo de gran valor.

Uno de los disertantes será Ezequiel Bergero Stuppa, psicólogo deportivo y entrenador, quien llegará a Paraná tras haber trabajado en estructuras deportivas de primer nivel mundial, como la NBA Basketball School (Australia), Adidas Basketball Camp (Hong Kong) y BAZ’N Camp (Francia). Además, integró staffs técnicos en clubes históricos como Atenas de Córdoba y Central Córdoba de Santiago.

Del mismo modo, estarán en el staff profesional Andrés Horst (entrenador del AEC) y Fernando Crovetto (preparador físico), quienes aportarán su experiencia en el trabajo diario con categorías formativas y su mirada metodológica enfocada en la toma de decisiones dentro del juego.

