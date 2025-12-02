Fuerte choque entre un auto y una camioneta en la ruta 11 dejó dos mujeres hospitalizadas

Las dos mujeres que iban en el auto fueron trasladadas al hospital de Gualeguay, mientras el conductor de la camioneta resultó ileso.

Dos mujeres fueron hospitalizadas este martes tras un choque entre un automóvil y una camioneta en el kilómetro 189 de la ruta provincial 11, cerca de Gualeguay. El impacto ocurrió pasadas las 6 de la mañana y movilizó a Bomberos, personal del Puesto Caminero y una ambulancia del Hospital San Antonio. El conductor de la camioneta resultó ileso.

De acuerdo con lo informado, cerca de las 6 de la mañana se desplazaron al lugar dos dotaciones de Bomberos, personal del Puesto Caminero Gualeguay y una ambulancia del Hospital San Antonio. Al arribar, constataron la colisión entre un automóvil —en el que viajaban dos mujeres desde Victoria rumbo a Gualeguay— y una camioneta conducida por un hombre oriundo de esta última ciudad.

Como consecuencia del impacto, las dos ocupantes del automóvil fueron asistidas y trasladadas al hospital de Gualeguay para una evaluación más completa. En tanto, el conductor de la camioneta no habría sufrido lesiones.

Las autoridades trabajaron en la asistencia de los involucrados y en la normalización del tránsito en la zona, mientras se investigan las causas que derivaron en el choque, informó Ahora.com.