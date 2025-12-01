Un reencuentro histórico: Arjona y la primera “Señora de las cuatro décadas”

El cantante volvió a ver a Anabella Reyes, la mujer a quien le dedicó su canción hace 22 años.

El pasado fin de semana, durante uno de sus shows en Guatemala, Ricardo Arjona protagonizó un momento particularmente emotivo. Allí, el cantante volvió a dedicar su emblemática canción “Señora de las cuatro décadas” a Anabella Reyes, la primera mujer a quien le cantó esa canción en un concierto en el 2003, recreando un gesto de hace 22 años.

El gesto fue visto por los fans como un homenaje a las raíces de lo que se convirtió en tradición en los recitales de Arjona: elegir a una mujer del público para dedicarle la canción. Pero esta vez fue diferente: no se trató de alguien nuevo, sino de la “original”, como ella misma lo destacó. “Lo de esta noche ha sido especial… me emocioné mucho”, dijo Anabella tras ser invitada nuevamente al escenario.

La canción “Señora de las cuatro décadas” pertenece al disco Historias, publicado en 1994, y desde entonces se convirtió en uno de los éxitos más representativos de Arjona.

El 8 de julio de 2003, durante un concierto en ese mismo teatro (entonces llamado Teatro Nacional), Arjona decidió bajar del escenario con su saxofonista, acercarse entre el público y dedicar la canción a Anabella Reyes. Según la crónica de esa noche, la “dama de rojo” -así la describieron- aceptó la invitación, casi se desmayó y marcó el inicio de una tradición: cada concierto de Arjona podría tener su propia “señora de cuatro décadas”.

”Desde entonces, el gesto se repitió decenas de veces, adaptándose incluso a videollamadas en shows recientes. Por ejemplo, en 2022, durante un concierto en Honduras, Arjona volvió a contactarla mediante un teléfono en el público y cantó para ella a la distancia.

Durante la presentación de este año, cuando Arjona entonó “Señora de las cuatro décadas” señaló al público, reconoció a Anabella entre los carteles, la invitó al escenario, se abrazaron y juntos vivieron una secuencia cargada de nostalgia, gratitud y emoción.

Anabella confesó que había asistido a varios shows con la esperanza de que sucediera algo parecido. Esta vez no fue por azar: llevó un cartel, lo mostró, y logró que Arjona la viera. El gesto conmocionó no solo a ella, sino también al público presente. “Ha sido un regalo que no voy a olvidar”, expresó visiblemente emocionada.

Ricardo Arjona se encuentra presentando su gira "Lo que el seco no dijo", que lo traerá a la Argentina en mayo de 2026. El artista se presentará durante 12 noches en el Movistar Arena.

