Presentan "Líbranos del mal", un libro sobre los abusos en el convento de Nogoyá

La periodista y comunicadora Sandra Miguez presentará su libro Líbranos del mal este jueves 4 de diciembre a las 18:30 en Vaporeso Librería y Café, ubicado en Nogoyá 324, en la ciudad de Paraná. La actividad será abierta al público y contará con la participación de la periodista y comunicadora Silvina Ríos y de la narradora y profesora Claudia Valmarrosa. La presentación busca acercar al público una investigación que revisa en profundidad los abusos denunciados por Análisis en 2016 en el Convento de Carmelitas Descalzas de Nogoyá, un caso que tuvo repercusión nacional y que abrió debates sobre prácticas dentro de instituciones religiosas.

El libro fue publicado por la Editorial Azogue Libros y desarrolla a lo largo de 150 páginas un análisis detallado del proceso que comenzó en agosto de 2016, cuando las monjas Silvia Albarenque y Roxana Peña denunciaron a las autoridades del convento. Según recuerda Mauricio Koch en el prólogo, tras la publicación de aquellas denuncias se llevó a cabo un allanamiento en el que se encontraron látigos, cilicios y otros elementos utilizados para provocar dolor y mortificación. Ese procedimiento derivó en un juicio en el que la priora del convento, Luisa Ester Toledo, fue declarada culpable de privación ilegítima de la libertad doblemente calificada por el uso de violencia y amenazas.

En su investigación, Miguez revisa la causa judicial y reconstruye el itinerario de los hechos, situándolos en una trama que involucra instituciones, creencias y vínculos de poder dentro del ámbito religioso. El libro también aborda la historia de la Iglesia, el papel de las mujeres en su estructura, la creación de la orden de los Carmelitas y los hábitos que remiten al medioevo. La autora propone una lectura que busca comprender lo ocurrido en Nogoyá y los mecanismos que posibilitaron que prácticas de esta naturaleza permanezcan ocultas durante largos períodos.

En la contratapa, la socióloga y escritora María Pía López destaca que el trabajo de Miguez hace espacio a la voz de las denunciantes. Además, señala que la autora examina los hechos en relación con una multiplicidad de dimensiones, entre ellas la institucional y la personal, y que el libro ofrece una mirada que permite desarmar la relación entre violencia y religión, poniendo en discusión tradiciones eclesiales de disciplinamiento hacia las mujeres.

Esta nueva edición de Líbranos del mal cuenta con una imagen de portada realizada por el artista gualeyo Gabriel Benedetti. Se trata del segundo libro de Sandra Miguez, quien es periodista y licenciada en Comunicación Social, especializada en salud, género y derechos humanos. Entre sus antecedentes profesionales se encuentran la autoría de Crímenes Menores, reconocimiento en los premios Juana Manso 2020 por conducción radial con perspectiva de género y una beca del International Center for Journalists (ICFJ).

La entrada será libre y gratuita.