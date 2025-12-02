Diputados de Catamarca dejaron el bloque peronista y La Libertad Avanza será la primera fuerza

Con esta definición, podría darse un interbloque entre "Independencia" (tres diputados referenciados con Osvaldo Jaldo), "Elijo Catamarca" y "País Federal", la nueva denominación que tomaría "Innovación Federal" (que responde al salteño Gustavo Sáenz y al misionero Hugo Passalacqua) junto a los exlibertarios de Coherencia y el MID. En caso de confirmarse, podría constituirse un espacio de 19 diputados, cerca de convertirse en la tercera fuerza parlamentaria.

Aún con esta noticia, y la conocida salida de Gerardo Zamora y Elía Moreno del bloque de Fuerza Patria del Senado para conformar el Frente Cívico por Santiago, el peronismo logró reducir las fragmentaciones de su bancada, desde donde se fueron los puntanos Ernesto Alí y Jorge Fernández.

Sin embargo, lo que provocó el cambio de hegemonía en la Cámara de Diputados fue el crecimiento de La Libertad Avanza. En principio, fue la incorporación de seis legisladores bullrichistas del PRO (Sabrina Ajmechet, Damián Arabia, Belén Avico, Silvana Giudici, Laura Rodríguez Machado y Patricia Vazquez). Luego llegó el movimiento de los tres radicales libertarios de La Liga del Interior: Mariano Campero, Luis Picat y Federico Tournier. Y, finalmente, Patricia Bullrich volvió a interceder para la adhesión de dos dirigentes referenciados con el PRO (Alejandro Bongiovanni y Verónica Razzini).

A ellos se incorporaría Lorena Petrovich, quien ocupará el lugar de Silvia Lospennato (PRO), que anunció que dejará su lugar para asumir una banca en la Legislatura porteña. Aún resta conocer el destino de Sergio Capozzi del PRO, que podría incorporarse a Encuentro Federal. El bloque presidido por Cristian Ritondo también perdió al santafesino José Núñez, que se sumó a Provincias Unidas. La buena noticia para el espacio amarillo es la permanencia de larretista Álvaro González.

Fuente: Ámbito Financiero.