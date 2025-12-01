Frigerio se destaca en un ranking de dirigentes con mayor imagen positiva

Una nueva encuesta nacional de la consultora Isasi-Burdman ubicó al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, entre los dirigentes nacionales con mejor imagen positiva del país. El relevamiento, realizado entre el 19 y el 27 de noviembre, lo muestra con 34% de imagen positiva.

Según este trabajo, Frigerio reúne además 15% de imagen regular, 27% negativa y un 24% de “no sabe”, lo que lo sitúa entre los dirigentes con menor nivel de rechazo en el ranking general.

Detrás del mandatario entrerriano aparece el expresidente Mauricio Macri, con 34% positiva, 20% regular, 44% negativa y 2% de indecisos. También figuran la vicepresidenta Victoria Villarruel (33% positiva, 23% regular y 34% negativa) y dirigentes de la escena nacional como Diego Valenzuela (intendente de 3 de Febrero, con 27% positiva), Jorge Macri (jefe de gobierno porteño, 26% positiva) y Maximiliano Pullaro (gobernador de Santa Fe, 25% positiva).

En contraste, los indicadores más adversos se observan en figuras como el gobernador bonaerense Axel Kicillof, con 61% de imagen negativa; Juan Grabois, también con 61% de rechazo; Cristina Fernández de Kirchner, con un 71% negativo; y Sergio Massa, con 68%.





Imagen positiva de los dirigentes nacionales más relevantes

El estudio comienza con un informe dedicado a las principales figuras de la política nacional. Allí se destaca:

-Javier Milei (Presidente): 53% positiva, 9% regular, 38% negativa, 0% no sabe.

-Patricia Bullrich (ministra de Seguridad y senadora nacional electa por LLA): 51% positiva, 9% regular, 39% negativa, 1% no sabe.

-Diego Santilli (ministro del Interior): 46% positiva, 10% regular, 35% negativa, 9% no sabe.

-Manuel Adorni (Jefe de Gabinete): 45% positiva, 12% regular, 36% negativa, 7% no sabe.

-Luis Caputo (ministro de Economía): 43% positiva, 9% regular, 40% negativa, 8% no sabe.

-Martín Menem (presidente de la Cámara de Diputados por LLA): 35% positiva, 21% regular, 35% negativa, 8% no sabe.

Reforma laboral e impositiva

La consultora también midió el nivel de información y apoyo ciudadano a dos iniciativas que el Poder Ejecutivo anunció recientemente: la reforma laboral y la reforma impositiva. En el caso de la reforma laboral, el 82% dijo estar al tanto del proyecto y el 49% manifestó estar de acuerdo, frente a un 32% que se mostró en desacuerdo y un 19% que no tiene una postura definida.

Sobre la reforma impositiva, el 63% afirmó conocer la iniciativa, mientras que el 42% dijo estar de acuerdo con los cambios propuestos, el 24% en desacuerdo y un elevado 34% respondió que no sabe, lo que evidencia un nivel mayor de incertidumbre en este punto.

Cómo se realizó el estudio

La consultora detalló la metodología empleada:

Encuesta nacional:

-Relevamiento: 19 al 27 de noviembre de 2025.

-Cobertura: localidades de todo el país.

-Muestra: 1722 casos efectivos de personas mayores de 16 años.

-Diseño: muestra estratificada por comuna, ponderada por sexo y edad, con control de voto legislativo 2025.

-Modalidad: online (CAWI).

Encuesta en CABA:

-Relevamiento: mismas fechas.

-Cobertura: todas las comunas.

-Muestra: 1136 casos efectivos.

-Igual esquema de estratificación y control electoral.