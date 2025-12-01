Invitan a participar de una importante colecta de sangre en Colonia Avellaneda

Se invita a toda la comunidad a participar en una importante Colecta de Sangre organizada bajo la iniciativa “Latinoamérica Unida Dona Sangre”. La actividad se llevará adelante el jueves 11 de diciembre de 7 a 11, en la esquina de Güemes y Mariano Moreno de Colonia Avellaneda.

La donación de sangre es un acto simple y seguro que puede salvar hasta tres vidas.

La colecta cuenta con el apoyo del Gobierno de Entre Ríos, el Instituto de Ayuda Financiera a la Acción Social (IAFAS), el Ministerio de Salud de Entre Ríos y otras instituciones colaboradoras como PPH Salud y Fundación IAPSER, asegurando un proceso seguro y profesional.