El Órgano de Revisión analizó temas relacionados con la atención en salud mental

El plenario del Órgano de Revisión de Salud Mental de Entre Ríos (ORSM) se reunió este jueves 27 de noviembre, como lo hace todos los meses, para abordar distintas situaciones relativas al cumplimiento de los derechos de los usuarios y usuarias en toda la provincia. Se trató del décimo encuentro del año y el 91° en la vida del organismo.

Participaron en esta oportunidad el secretario ejecutivo del ORSM, Martín Cabrera; la secretaria de la Defensoría General, Lorena Calí; el director general de Salud Mental de la Provincia, Esteban Dávila; la directora general de Derechos Humanos, María Emma Bargagna, y los representantes de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Analía Bressan; de la Asociación de Usuarios, Familiares y Amigos de la Salud Mental (Aufasam), Norberto González, y de la Asociación de Médicos y Médicas Psiquiatras de Entre Ríos (AMPER), Laureana Espasandin.

Entre los temas abordados en la ocasión estuvieron las dificultades que se presentan en las internaciones por salud mental por guardia general en el hospital Felipe Heras de Concordia. Al respecto, el Órgano mantuvo recientemente una reunión con representantes del Poder Judicial y el Servicio de Salud Mental del nosocomio. En el plenario se analizó también la necesidad de reforzar la atención de los usuarios de esa ciudad y localidades cercanas a través del hospital Delicia Concepción Masvernat.

Por otro lado, se trató el seguimiento de la situación del hospital 9 de Julio de La Paz, la internación de personas con discapacidad psicosocial mental o intelectual en los hospitales monovalentes y la respuesta de la Obra Social de Entre Ríos (OSER) al pedido de informes realizado oportunamente, entre otros asuntos.