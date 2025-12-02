El Incaa reveló a los ganadores de proyectos audiovisuales

Los premios alcanzan los US$10 mil y US$15 mil.

El Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa) reveló este 2 de diciembre a los proyectos ganadores del “Concurso de guión audiovisual terminado de ficción y/o animación” y del “Concurso de guión terminado para series audiovisuales de ficción y/o animación”.

Según la información otorgada por el Boletín Oficial, el programa forma parte de las políticas de promoción del instituto con premios que alcanzan los US$10 mil y US$15 mil que serán abonados en pesos y por única vez, a cada uno de los ganadores.

Con gran variedad en géneros y autores, los ganadores de guión audiovisual son: “La Canción del Adiós”, de Víctor Oscar Albornoz; “El amor y la peste”, de Miguel Eduardo Mirra; “Yo soy el invierno”, de Mariana Paula Levy; “La banda del tigre hueco”, de Marcos Roberto Ferrante; “El Niño de Oro”, de Gustavo Ariel Trimaglio; “No es el fin del mundo”, de Jorge Sebastian Dietsch; “Próxima Aparición”, de Julieta Elizabeth Amalric; “Jauregui”, de Ernesto Carlos Ardito; “Diario de un procrastinador”, de Javier Mariano Nesci; y “Mi amiga de Rikudim”, de Gualda Michelle.

Mientras que los ganadores de series audiovisuales son “Las aventuras de un niño azul”, de Maria Rosario Carlino y Matias Ferreyra; “Cuentos de la Salamanca”, de Rafael Calzada; “La directora”, de Gabriel Fernández; “Nahuelito - El monstruo del lago”, de Fernando Vazquez Mazzini; “La cordura de mi madre”, de Malena Pardo; y “Vampiria”, de Mariano Carlos Iturri.

Fuente: Noticias Argentinas.