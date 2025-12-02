Fútbol: Atlético Paraná eliminó a Oro Verde y se metió en los cuartos de final

Atlético Paraná se clasificó este martes a los cuartos de final de la Copa Clausura de Primera División de la Liga Paranaense de Fútbol. El equipo de barrio San Martín se impuso agónicamente por 2 a 1 en cancha del Club Ministerio, ubicada en barrio Villa Almendral, y abrió la llave de octavos.

El Decano se impuso con un gol de Lautaro Martínez sobre el final del encuentro; el otro fue convertido por Gian Lucas Suárez; mientras que para el equipo de la Ciudad Universitaria abrió la cuenta Bautista Sánchez.

Luego de la suspensión por lluvia del pasado fin de semana, la acción continuará este miércoles con: Don Bosco-Los Toritos (15), Sportivo Urquiza-Camioneros (17), Instituto-Palermo (17), Peñarol-Universitario (17.30), Neuquen-San Benito (18) y Belgrano-Argentino Juniors (19).

Cabe destacar que Patronato ya está clasificado a los cuartos de final ya que culminó en el primer puesto de la fase regular.