Germán Carlomagno fue electo presidente del STJ y Federico Tepsich como vicepresidente

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER), designó este martes por unanimidad a sus nuevas autoridades, quienes asumirán sus funciones el próximo 1 de febrero de 2026 y culminarán su mandato el 31 de diciembre de 2027.

En la reunión de Acuerdo Especial celebrada este martes, los nueve miembros del STJER designaron por unanimidad como presidente del Alto Cuerpo al vocal Germán Reynaldo Francisco Carlomagno y como vicepresidente al vocal Carlos Federico Tepsich.

De antemano estaban las cartas echadas y acordado que esta sería la fórmula para la conducción del Poder Judicial en el próximo bienio. No hubo ninguna oposición.

En el aire de la reunión flotaba la sensación de malestar hacia la vocal Susana Medina de Rizzo, debido a las dos publicaciones de ANÁLISIS que evidenciaron las múltiples irregularidades y usos discrecionales de los recursos públicos a lo largo de su extensa carrera judicial, sobre todo en los últimos años por los costosos viajes realizados y pagados por el presupuesto estatal. Ni siquiera intentó postularse, ya que nadie iba a votarla, ni siquiera aquellos que la respaldaron durante tanto tiempo, como Daniel Carubia y el propio Carlomagno. En la reunión de Acuerdo solo levantó la mano para votar y se fue sin decir nada. Como si estos fueran sus últimos días en la función judicial. Aunque no pareciera que le caigan las fichas acerca de las cuestionadas conductas que tuvo a lo largo del tiempo.

Carlomagno tiene 75 años. Es vocal de la Sala Laboral del STJ. Fue designado en el alto cuerpo durante la Gobernación de Mario Moine. Llegó desde Concepción del Uruguay a Paraná, para formar parte del cuerpo de vocales del STJ. El decreto que lo nombró lleva el Número 3162, del 19 de julio de 1993. Es decir, lleva 32 años en este cargo. Esa misma disposición ordenó el envío del pliego al Senado de la provincia para que preste acuerdo.

Tepsich es 20 años menor que Carlomagno. Es vocal de la sala Civil y Comercial del STJ. Desde 2005 en adelante se desempeñó como juez titular de primera instancia en lo Civil y Comercial de Concepción del Uruguay. Antes ocupó otros cargos judiciales y previamente fue asesor legal de la Secretaría de Salud de la provincia (1994-1999). Fue propuesto como vocal del STJ por el gobernador actual, Rogelio Frigerio.

Se especulaba previamente que sería el próximo presidente del STJ, debido a la buena sintonía con el oficialismo que le insistía para que ocupara el máximo cargo. Pero prefirió ser el vice para entender mejor desde ese lugar la administración del Poder Judicial, así como los juegos políticos que suceden en este ámbito en la relación que debe existir con los poderes Ejecutivo y Legislativo. Posiblemente se perfile como presidente en el próximo mandato.