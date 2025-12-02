Agmer desarrollará dos congresos este jueves en San Salvador

A pocos días de que finalice el ciclo lectivo, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) mantendrá dos congresos consecutivos en San Salvador, este jueves 4 de diciembre.

Según informó, a las 9 habrá un congreso ordinario, al cual le seguirá uno extraordinario a las 12. De acuerdo al cronograma de actividades, el primero tendrá más un carácter formal, para conformar tribunales y otras cuestiones vinculadas a la burocracia interna del sindficato, mientras que el segundo llevará adelante un planteo más político, relacionado con la coyuntura actual, informó Ahora.

Cabe destacar que los maestros tienen un acuerdo salarial vigente hasta fin de año. No obstante, han reiterado en varias ocasiones su intención de reabrir el debate sobre sueldos y condiciones de trabajo antes de 2026, algo que parece poco probable.