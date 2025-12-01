Secuestraron un cargamento de marihuana en la zona del Parque Costero de Paraná

En un procedimiento que comenzó en horas de la tarde de este lunes y continuaba a la medianoche, la Policía secuestró un cargamento de droga en la zona norte de la costa del río Paraná, en inmediaciones del Parque Costero.

Según se adelantó a ANÁLISIS, por la tarde aparecieron varios bultos flotando en el agua, lo que fue advertido por alguien que dio aviso a la Policía. El personal de la Jefatura Departamental Paraná se hizo presente en el lugar, entre calles Pedro Londero y Walter Grand, y halló varias bolsas que contenían numerosos ladrillos de estupefacientes.

Se trata de marihuana, con un peso que superaría los 100 kilos, según estimaciones previas al peritaje que realiza en el lugar el personal de la Dirección de Drogas Peligrosas. Los ladrillos de droga se encontraban en un total de 16 bultos.

Se aguarda por información oficial, ya que aparentemente el Ministerio de Seguridad de la Provincia dará una conferencia de prensa para brindar detalles del procedimiento.