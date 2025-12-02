El TC define a su campeón 84° con tres entrerrianos como protagonistas

Una foto de la grilla de la anteúltima final de la temporada en La Pampa. (Foto: ACTC)
Con la presencia de tres entrerrianos y un total de 49 pilotos, se definirá la Copa de Oro del Turismo Carretera. Este fin de semana en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, los paranaenses Mariano Werner y Agustín Martínez, y el uruguayense Nicolás Bonelli –todos con Ford Mustang– están entre los inscriptos para la última fecha de la temporada, donde se definirá al campeón 84º de la historia de La Máxima.
Agustín Canapino llega como líder de la Copa de Oro y máximo candidato al título con 189 puntos, pero otros tres pilotos lo siguen y tienen chances matemáticas de aspirar al título: Santiago Mangoni (131.5), Matías Rossi (126) y Marcos Landa (124.5).
Se darán dos retornos respecto de la última fecha: Juan Pablo Gianini (Ford Mustang) y Sebastián Abella (Toyota). Mientras que no serán de la partida Alfonso Domenech y Jeremías Scialchi.
La lista de inscriptos para la última fecha del TC
Julián Santero (Ford Mustang) Fispa Corse
Mauricio Lambiris (Ford Mustang) Maquin Parts
Mariano Werner (Ford Mustang) Fadel Memo Corse
Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro) Canning Motorsport
Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) Canning Motorsport
Marcos Landa (Chevrolet Camaro) Pradecon Racing
Jonatan Castellano (Dodge Chalenger) Tomas Abdala Racing
Juan José Ebarlin (Chevrolet Camaro) LRD Perfonmance
Agustín Martinez (Ford Mustang) Gurí Martínez Competición
Otto Fritzler (Toyota) Pradecon Racing
Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) Pradecon Racing
Elio Craparo (Dodge Chalenger) Hermanos Alvarez
Gastón Mazzacane (Chevrolet Camaro) Coiro Competición
Norberto Fontana (Chevrolet Camaro) Hermanos Álvarez
Emiliano Spataro (Ford Mustang) Escudería G129
Germán Todino (Ford Mustang) JT Racing
Jerónimo Teti (Ford Mustang) JT Racing
Nicolás Bonelli (Ford Mustang) Hermanos Alvarez
Matías Canapino (Chevrolet Camaro) CM Motor Sport
Sebastián Abella (Toyota) Alifraco Sport
Martín Serrano (Chevrolet Camaro) Giavedoni Sport
Sergio Alaux (Chevrolet Camaro) Giavedoni Sport
Augusto Carinelli (Ford Mustang) Gurí Martínez Competición
Facundo Chapur (Torino Nueva Generación) Trotta Racing
Facundo Ardusso (Chevrolet Camaro) RV Racing
Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) Canning Motorsport
Juan Martín Trucco (Dodge Chalenger) Di Meglio Motorsport
Nicolás Trosset (Ford Mustang) MV Racing
Lautaro De La Iglesia (Dodge Chalenger) Di Meglio Motorsport
Juan Cruz Benvenuti (Chevrolet Camaro) Canning Motorsport
Luis José Di Palma (Chevrolet Camaro) RUS MED Team
Tobías Martínez (Toyota) RUS MED Team
Diego Azar (Toyota) Azar Motorsport
Diego De Carlo (Chevrolet Camaro) LRD Perfonmance
Kevin Candela (Torino Nueva Generación) Candela Competicion
Matías Rossi (Toyota) Pradecon Racing
Martín Vázquez (Dodge Chalenger) MV Racing
Marcelo Agrelo (Toyota) Maquin Parts
Jeremías Olmedo (Ford Mustang) Moriatis Competicion
Juan Pablo Gianini (Ford Mustang) JPG Racing
Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang) Maquin Parts
Santiago Álvarez (Chevrolet Camaro) Canning Motorsport
Ignacio Faín (Torino Nueva Generación) Trotta Racing
Nicolás Impiombato (Chevrolet Camaro) Impiombato Motorsport
Marcos Quijada (Chevrolet Camaro) Alifraco Sport
Alan Ruggiero (Toyota) Maquin Parts
Hernán Palazzo (Toyota) Coiro Racing Team
Andrés Jakos (Toyota) Coiro Racing Team
José Manuel Urcera (Ford Mustang) Gurí Martínez Competición