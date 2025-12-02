Deportes

El TC define a su campeón 84° con tres entrerrianos como protagonistas

02 de Diciembre de 2025 - 19:13
El TC define a su campeón 84° con tres entrerrianos como protagonistas

Una foto de la grilla de la anteúltima final de la temporada en La Pampa. (Foto: ACTC)

Con la presencia de tres entrerrianos y un total de 49 pilotos, se definirá la Copa de Oro del Turismo Carretera. Este fin de semana en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, los paranaenses Mariano Werner y Agustín Martínez, y el uruguayense Nicolás Bonelli –todos con Ford Mustang– están entre los inscriptos para la última fecha de la temporada, donde se definirá al campeón 84º  de la historia de La Máxima.

Agustín Canapino llega como líder de la Copa de Oro y máximo candidato al título con 189 puntos, pero otros tres pilotos lo siguen y tienen chances matemáticas de aspirar al título: Santiago Mangoni (131.5), Matías Rossi (126) y Marcos Landa (124.5).

Se darán dos retornos respecto de la última fecha: Juan Pablo Gianini (Ford Mustang) y Sebastián Abella (Toyota). Mientras que no serán de la partida Alfonso Domenech y Jeremías Scialchi.

 

La lista de inscriptos para la última fecha del TC

Julián Santero (Ford Mustang) Fispa Corse

Mauricio Lambiris (Ford Mustang) Maquin Parts

Mariano Werner (Ford Mustang) Fadel Memo Corse

Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro) Canning Motorsport

Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) Canning Motorsport

Marcos Landa (Chevrolet Camaro) Pradecon Racing

Jonatan Castellano (Dodge Chalenger) Tomas Abdala Racing

Juan José Ebarlin (Chevrolet Camaro) LRD Perfonmance

Agustín Martinez (Ford Mustang) Gurí Martínez Competición

Otto Fritzler (Toyota) Pradecon Racing

Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) Pradecon Racing

Elio Craparo (Dodge Chalenger) Hermanos Alvarez

Gastón Mazzacane (Chevrolet Camaro) Coiro Competición

Norberto Fontana (Chevrolet Camaro) Hermanos Álvarez

Emiliano Spataro (Ford Mustang) Escudería G129

Germán Todino (Ford Mustang) JT Racing

Jerónimo Teti (Ford Mustang) JT Racing

Nicolás Bonelli (Ford Mustang) Hermanos Alvarez

Matías Canapino (Chevrolet Camaro) CM Motor Sport

Sebastián Abella (Toyota) Alifraco Sport

Martín Serrano (Chevrolet Camaro) Giavedoni Sport

Sergio Alaux (Chevrolet Camaro) Giavedoni Sport

Augusto Carinelli (Ford Mustang) Gurí Martínez Competición

Facundo Chapur (Torino Nueva Generación) Trotta Racing

Facundo Ardusso (Chevrolet Camaro) RV Racing

Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) Canning Motorsport

Juan Martín Trucco (Dodge Chalenger) Di Meglio Motorsport

Nicolás Trosset (Ford Mustang) MV Racing

Lautaro De La Iglesia (Dodge Chalenger) Di Meglio Motorsport

Juan Cruz Benvenuti (Chevrolet Camaro) Canning Motorsport

Luis José Di Palma (Chevrolet Camaro) RUS MED Team

Tobías Martínez (Toyota) RUS MED Team

Diego Azar (Toyota) Azar Motorsport

Diego De Carlo (Chevrolet Camaro) LRD Perfonmance

Kevin Candela (Torino Nueva Generación) Candela Competicion

Matías Rossi (Toyota) Pradecon Racing

Martín Vázquez (Dodge Chalenger) MV Racing

Marcelo Agrelo (Toyota) Maquin Parts

Jeremías Olmedo (Ford Mustang) Moriatis Competicion

Juan Pablo Gianini (Ford Mustang) JPG Racing

Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang) Maquin Parts

Santiago Álvarez (Chevrolet Camaro) Canning Motorsport

Ignacio Faín (Torino Nueva Generación) Trotta Racing

Nicolás Impiombato (Chevrolet Camaro) Impiombato Motorsport

Marcos Quijada (Chevrolet Camaro) Alifraco Sport

Alan Ruggiero (Toyota) Maquin Parts

Hernán Palazzo (Toyota) Coiro Racing Team

Andrés Jakos (Toyota) Coiro Racing Team

José Manuel Urcera (Ford Mustang) Gurí Martínez Competición

Mas Noticias

Edición Impresa

Cargando...

Edición Impresa

Narcotráfico en Entre Ríos