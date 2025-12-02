Investigan el hallazgo de un cuerpo en el Camino Costero de Bajada Grande

Este martes en horas del mediodía un pescador que andaba por la zona del Camino Costero, en Bajada Grande, encontró el cuerpo sin vida de un hombre flotando en las aguas del río Paraná.

De inmediato dio aviso a la Policía que se hizo presente en el lugar junto con personal de Criminalística y de la Policía Científica, quienes realizaron las primeras diligencias para identificar al fallecido y establecer las circunstancias del hecho.

Elonce pudo dialogar con una vecina de la zona, cuñada del pescador que halló el cuerpo, quien afirmó que se trata de un hombre “con barba, que tiene una remera roja y su mano sobre el pecho”.

“Habíamos venido al rancho de mi papá y mi cuñado salió a recorrer el espinel, fue ahí que encontró el cuerpo flotando en el río. Es un hombre de unos 40 años”, dijo para indicar que presenta un estado de descomposición avanzado, “quizás de una o dos semanas”.

Autoridades policiales trabajan para identificar a la persona.