Rugby: Los Pumas tienen rivales tras el sorteo para el Mundial 2027

Los Pumas ya conocen el camino para la primera fase del Mundial de Rugby 2027.

Los Pumas disputarán el Mundial de Rugby de Australia 2027, serán cabezas de serie por primera vez en la historia y ya conocen a los rivales de la fase de grupos tras el sorteo que se llevó a cabo este miércoles. El elenco de la UAR formará parte de la Zona C junto a Fiyi, España y Canadá.

El torneo se jugará en Australia, entre el 1º de octubre y el 13 de noviembre de 2027, y será la primera edición con 24 selecciones: seis grupos de cuatro equipos cada uno, y por primera vez una instancia de octavos de final antes de cuartos.

Para la Argentina, ser cabeza de serie implica evitar a las potencias tradicionales (como Sudáfrica, Nueva Zelanda, Inglaterra, Francia o Irlanda) en el inicio de la competencia. Los Pumas quedaron en el Grupo C junto a Fiyi, España y Canadá.

En el papel, Argentina evita lo más duro de la primera fase, pero el reglamento exige mantener el foco: con el nuevo formato, pasan los dos primeros de cada grupo y además los cuatro mejores terceros.

Si Los Pumas avanzan como uno de los primeros, en octavos podrían quedar emparejados con un tercero “clasificable” —lo que deja abierta la posibilidad de evitar a potencias como Sudáfrica o Nueva Zelanda hasta más adelante.

De ahí en más todo puede pasar. Con inteligencia, físico e historia, Argentina podría aspirar a un cruce de cuartos accesible, semifinal histórica y —por qué no— soñar con una final.

Mirá las zonas del mundial