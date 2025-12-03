Frigerio encabezará un homenaje a la vida y la obra del músico, poeta y cantautor Jorge Méndez

El gobernador Rogelio Frigerio encabezará este miércoles en el Centro Provincial de Convenciones en Paraná un homenaje a la vida y la obra del músico, poeta y cantautor Jorge Méndez, recientemente fallecido.

La actividad denominada “Himnos de la tierra” se desarrollará desde las 20 en el CPC (San Martín 15), con entrada libre y gratuita. La conducción estará a cargo del periodista y locutor Santiago Miguel Rinaldi.

Durante el homenaje, se entregará una distinción y se proyectará un audiovisual alusivo a la carrera del artista, autor de clásicos como Canción de Puerto Sánchez, Canción del Jornalero y Puentecito de la Picada, entre otras.

La música en vivo estará a cargo de Ernesto Méndez, el dúo compuesto por María Luz Erázun y Ramiro Matteoda y el Conjunto Itaý.

Ernesto Méndez nació en Paraná y tiene una destacada trayectoria como compositor y arreglador. Ha sido parte de festivales en Argentina, Brasil, Uruguay, Reino Unido y Alemania. Se ha presentado en salas de prestigio como el Royal Festival Hall de Londres, el Centro de Estudios Iberoamericanos de Berlín y el Teatro Colón de Buenos Aires. Es hijo de Jorge Méndez.

María Luz Erázun-Ramiro Matteoda: forman un dúo musical que reúne la esencia del litoral en cada escenario. Con más de diez años de trayectoria conjunta, han llevado su propuesta artística a escenarios como Tecnópolis, Festival Nacional de Doma y Folklore (Jesús María), Festival Nacional del Chamamé (Federal), Fiesta Nacional del Chamamé (Corrientes), Festival Nacional de Folklore de Cosquín, entre otros. Además se presentaron en Chile y Uruguay.

Conjunto Itaý: oriundos de Concepción del Uruguay y con 25 años de trayectoria, tienen cinco trabajos discográficos editados. Representan al movimiento folclórico de música litoraleña que se conoce como "chamamecero", que representa la identidad rítmica común ancestral a la región.