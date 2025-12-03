Belén Zavallo coordinará el taller de escritura de verano propuesto por Uader

La Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) abrió la convocatoria para que vecinos y vecinas de Paraná se inscriban en el Taller de Verano de Escritura Literaria denominado "El vuelo de las Chicharras". La propuesta estará coordinada por la escritora y profesora Belén Zavallo, y comenzará el lunes 15 de diciembre en el Balneario Municipal, ubicado en la Costanera Baja de la ciudad, y se extenderá con distintos encuentros previstos para enero y febrero. La actividad tiene como finalidad sostener durante el receso estival el espacio cultural que la universidad desarrolló a lo largo del año.

El Departamento Cultura de la Secretaría de Integración y Cooperación, área desde la cual surge la iniciativa, informó que el primer encuentro tendrá lugar el lunes 15 de diciembre entre las 18:30 y las 20. Allí se dará inicio a una serie de reuniones semanales que continuarán en enero, retomando el lunes 12, y seguirán en febrero, siempre los días lunes y en el mismo horario.

Según adelantaron desde Cultura del Rectorado, la propuesta se orienta a trabajar la lectura y la producción escrita en un espacio abierto frente al río, invitando a considerar el territorio inmediato como parte del proceso de creación. La idea es que el ambiente, la geografía y la dinámica del verano se conviertan en elementos que acompañen las actividades literarias que coordinará Zavallo, quien viene conduciendo el taller durante el año en distintas modalidades.

Para quienes participen del taller, la organización recomienda asistir con lona, sillón u otros elementos que permitan estar cómodos y favorecer la concentración en un ámbito distendido.

El Taller de Escritura Literaria de Uader se desarrolla desde 2022 como parte de las actividades culturales de la institución. Durante este año se llevó adelante en formato presencial todos los lunes en la Biblioteca Popular del Paraná, mientras que los jueves se dictó en modalidad remota, alcanzando a participantes de distintos lugares. La versión de verano busca ampliar ese alcance y ofrecer un espacio alternativo durante los meses de receso.

El taller es libre y gratuito, y requiere inscripción previa a través del formulario online.