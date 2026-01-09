Denise Lescano representará a la provincia en el Festival Nacional del Malambo

Las bailarinas entrerrianas Denise Lescano y Celeste Yacobi emprenderán este viernes el viaje hacia Laborde, Córdoba, para participar del Festival Nacional del Malambo, el mayor encuentro de folclore argentino que reúne a delegaciones de todo el país y que se desarrollará a lo largo de una semana. En esta edición, Lescano será la representante de Entre Ríos en el rubro Paisana Nacional, una categoría que nuclea a una competidora por provincia y que exige excelencia técnica en danza y un profundo trabajo de investigación cultural e histórica del género. La participación se concretará tras haber superado instancias preselectivas y con el objetivo de llevar al escenario una propuesta que pone en el centro la identidad, la figura de la mujer en el folclore y el recorrido personal de la artista dentro de la danza y la música popular.

El viaje se da en la antesala de una semana intensa, marcada por el desfile inaugural por las calles de Laborde, la presentación de las delegaciones provinciales y las noches de competencia, donde el orden de participación se define por sorteo. Denise Lescano explicó en Cosas que Pasan (Radio Plaza 94.7) que el Festival Nacional del Malambo cada noche constituye en sí un escenario principal, en el que confluyen todas las propuestas que las provincias llevan al encuentro. "Somos sesenta y un participantes representando a nuestra querida provincia en el mayor de los festivales folclóricos", señaló.

Lescano, conocida también por su faceta como bajista y su participación en distintos proyectos musicales, contó que la danza forma parte de su vida desde la infancia. "Antes de tocar el bajo era bailarina, desde los cuatro años piso escenarios", relató durante la entrevista, y explicó que creció en un entorno familiar atravesado por el arte y el folclore. "Venimos de papá y mamá bailarines, así que todo lo que es arte siempre estuvo en casa. No podría decir cómo llega el folclore a mi vida, porque siento que nací en un ambiente que se nutre de eso", expresó.

Celeste Yacobi, quien acompaña el proyecto y forma parte del equipo artístico, aportó detalles sobre el proceso colectivo que rodea la participación. Recordó que el año pasado compartieron escenario en la categoría de conjunto tradicional y que este año Denise decidió presentarse como paisana con una idea que involucró a varias intérpretes. Según Yacobi, la propuesta incluye escenografía, vestuario y un cuidado extremo por los detalles.

La construcción del proyecto no fue inmediata. Denise Lescano contó que la idea lleva al menos tres años de gestación y que responde a una búsqueda personal: "Yo quería llevar la representación de las distintas corrientes de nuestro pueblo, más que nada de las mujeres. Esto es lo que soy, soy la paisana, soy el folclore, la música, la danza", afirmó. En ese camino, relató que tomó la decisión de alejarse de la dirección de un grupo de baile que había liderado durante una década para reencontrarse con su identidad artística. "Había algo que no me llenaba y me puse a escribir. Dije: yo no me concibo sin esto", recordó.

Los últimos meses estuvieron atravesados por ensayos intensivos, pero también por la necesidad de reunir fondos para afrontar los costos que implica una participación de este nivel. Vestuario, calzado, accesorios, viáticos y escenografía representan gastos elevados que, en muchos casos, deben ser cubiertos de manera autogestiva. "Un atuendo sale alrededor de trescientos mil pesos, los zapatos hoy cuestan doscientos cincuenta mil", detalló Lescano, y remarcó que gran parte de los recursos salen del esfuerzo familiar. En ese contexto, organizaron bingos, peñas, clases abiertas en plazas y ventas de comida. "Hicimos de todo. Bailamos en la plaza con alerta meteorológica, hicimos una peña que venía espectacular hasta que se quemó la consola de sonido", contó Yacobi, aludiendo a las dificultades que fueron sorteando sobre la marcha.

Ambas coincidieron en señalar que, más allá de los obstáculos económicos, el sostén del equipo humano fue determinante para llegar a esta instancia. "Somos cuatro mujeres, imaginate el potencial femenino ahí arriba", dijo Yacobi, entre risas, y destacó la contención y el trabajo colectivo. Lescano, por su parte, subrayó la importancia de sentirse acompañada: "Mis compañeras son un gran sostén. Sostengo que soy una bendecida de tenerlas al lado".

En cuanto a la competencia, explicaron que el jurado está integrado por referentes de amplio recorrido dentro del folclore nacional y que, de las veintitrés propuestas que se presentan en cada rubro, solo tres o cuatro acceden a la instancia final. "Vamos por ese pasito más", señaló Lescano, consciente de la exigencia, pero confiando en la experiencia acumulada. Sobre el aspecto emocional, ambas reconocieron que los nervios nunca desaparecen. "El día que el escenario no te genere nada, perdés un poco la vida artística", reflexionó Yacobi, mientras que Lescano contó que se encomienda a la fe y lleva siempre una medalla cosida en el traje, como forma de protección.

Mientras tanto, continúan abiertas las vías de colaboración para quienes deseen acompañar el proyecto. Para aportes, comunicarse al 343 4551017.