El Centro Cultural “Juan L. Ortiz” abre dos convocatorias para talleres culturales y cesión de salas de ensayo

Destinadas a fortalecer la producción cultural local, promover el acceso a la formación artística y acompañar los procesos creativos de la comunidad, la Convocatoria de Talleres culturales en el Aula Taller y la Convocatoria de Cesión de salas para ensayo están orientadas a propuestas presenciales y de carácter comunitario.

La Convocatoria de Talleres culturales en el Aula Taller está dirigida a talleristas, artistas, docentes y gestores culturales que deseen dictar talleres presenciales en el Centro Cultural Juan L. Ortiz. Las propuestas pueden abarcar diversas disciplinas, como artes visuales, música, danza, teatro, literatura, audiovisual, oficios y otras prácticas culturales.

Los talleres deberán tener una duración cuatrimestral, desarrollarse de manera presencial y contar con encuentros de hasta dos horas. El Aula Taller será provisto por la institución sin canon ni alquiler y los cupos serán limitados. El objetivo de la convocatoria es conformar una programación diversa, accesible y pensada para la participación de la comunidad.

Por su parte, la Convocatoria de Cesión de salas para ensayo está destinada a elencos independientes, grupos, compañías, bandas y proyectos escénicos en proceso de creación. Se recibirán propuestas vinculadas al teatro, la música, las artes escénicas, la performance y proyectos interdisciplinarios.

Los proyectos seleccionados contarán con un ensayo semanal en el Aula Taller, con encuentros de hasta dos horas y horarios a coordinar según disponibilidad. La cesión del espacio es gratuita y se enmarca en una política de fomento cultural, con el objetivo de acompañar los procesos creativos y propiciar el desarrollo de proyectos artísticos.

En ambos casos, las personas y grupos interesados deberán presentar una propuesta detallada del proyecto, antecedentes de quienes lo integran y material complementario que permita una adecuada evaluación. Quienes lo deseen podrán acercarse al Centro Cultural Juan L. Ortiz (Bv. Racedo 250) para recorrer las instalaciones y conocer las características del Aula Taller, en el horario matutino.

Las propuestas deberán enviarse al correo electrónico programacionjuanlortiz@gmail.com

Bases Convocatoria de sesión de sala de ensayos en el siguiente link: CESIÓN DE SALAS DE ENSAYO

Bases Convocatoria talleres culturales en el siguiente link: TALLERES CULTURALES EN SALA