El folklore de luto: murió el músico Rubén Patagonia tras varios días internado

Rubén Patagonia, referente del folklore patagónico falleció este jueves a los 69 años. Su estado de salud era delicado y se había deteriorado en el último tiempo, según se informó desde su entorno cercano.

El mundo de la música quedó consternado este jueves al conocer la noticia de la muerte del cantante tehuelche Rubén Patagonia. Tenía 69 años y se encontraba internado en Comodoro Rivadavia, ciudad donde nació y desarrolló gran parte de su vida artística.

Rubén Patagonia atravesaba un delicado cuadro de salud, que finalmente no pudo superar y en los días previos a su fallecimiento, familiares habían confirmado que el músico había logrado conseguir los donantes de sangre que necesitaba, agradeciendo públicamente la preocupación y la solidaridad de la comunidad de Comodoro Rivadavia. Pero todo fue en vano.

Nacido como Rubén Chauque el 2 de julio de 1956 en la provincia de Chubut, el artista llegó a convertirse en uno de los referentes más importantes del folklore y de la música patagónica contemporánea.

Desde comienzos de la década del 70, construyó una obra artística atravesada por la identidad, la memoria y la lucha de los pueblos originarios, combinando sonidos ancestrales con lenguajes musicales modernos.

Su discografía dejó títulos fundamentales para la música del sur argentino, entre ellos Más acá del Colorado, Miremos al Sur, Ay, Patagonia, Cutral-Có —producido por Ricardo Iorio— y Volver a ser uno, con producción de León Gieco. A esa trayectoria se suma Historias, editado en 2006, que reafirmó su compromiso artístico y cultural, publicó el portal Tiempo Argentino.

Más allá de los escenarios, Rubén Patagonia dejó una huella profunda en el ámbito educativo y cultural. En 1984 creó el taller Volver a ser uno, un espacio dedicado al rescate y la transmisión de las culturas mapuche, aonikenk y selk’nam, con un fuerte enfoque en la identidad y la memoria colectiva.

Su talento y compromiso también lo llevaron al cine. Participó en producciones cinematográficas nacionales e internacionales, entre ellas La película del Rey, de Carlos Sorín, una obra emblemática del cine argentino. Además, actuó en films de Estados Unidos, Italia y Francia, compartiendo pantalla con figuras como Daniel Day-Lewis, Luis Brandoni y Patricio Contreras.