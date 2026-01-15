En marzo saldrá a la venta el nuevo libro de Selva Almada “Una casa sola”

“Oh, Una casa Sola ya tiene su portada! Es del talentoso @maxrompo, gracias por tu arte y sensibilidad”; así compartió la escritora Selva Almada su próximo libro para regocijo de su comunidad de lectores, que crece cada vez más ante cada entrega.

“Empecé a escribir esta novela en una estadía en Saint Nazaire, en la residencia de la MEET, a fines del 2022. Allá invierno, zona portuaria, caminatas por playas vacías. Añorando el calor entrerriano”, rememoró Selva Almada.

Y aporta: “Tiene un epígrafe (una bendición) de mi amada Estela Figueroa, de su poema Construcciones: ´He aquí la casa, lo que la puebla / y lo que ella conforma´”.

Selva Amanda adelantó que el libro “Una casa sola” -editado por Random House y de 144 páginas- saldrá a la venta en marzo.

Selva Almada nació en Entre Ríos en 1973. Publicó sus primeros relatos en ANÁLISIS. Dirigió, entre 1997 y 1998, la revista CAelum Blue. Ha publicado las novelas “Mal de muñecas”, Editorial Carne Argentina, 2003; “Niños”, Editorial de la Universidad de La Plata, en 2005; “Una chica de provincia”, Editorial Gárgola, en 2007; “El viento que arrasa”, Mardulce Editora, en 2012, y “Ladrilleros” también por la editorial Mardulce.

La revista Casa -de Casa de las Américas-, publicó su cuento “El desapego es nuestra manera de querernos”, Cuba, 2006. Relatos suyos integran algunas antologías como “Una terraza propia”, Editorial Norma, y Narradores del siglo XXI, Programa Opción Libros del GCBA, ambas editadas en 2006.