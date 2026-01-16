El Centro Comunitario “Solidaridad” despidió a Rubén Patagonia: “Un amigo de la Fiesta del Mate”

Rubén Patagonia, figura emblemática del folklore patagónico falleció este jueves a los 69 años. El Centro Comunitario “Solidaridad” que preside José Orlando Cáceres, a través de un comunicado de prensa lo despidió con reconocimiento a su trayectoria y agradecimiento por su acompañamiento a la Fiesta del Mate.

El comunicado expresa:

“Hoy despedimos con dolor y emoción a Rubén Patagonia, un músico enorme, un amigo de la Fiesta del Mate y una voz que siempre nos acompañó en tantos recuerdos compartidos.

“Rubén Patagonia llegó a la Fiesta del Mate por el año ´98 y logró conquistar un público que lo seguiría fielmente en futuras presentaciones. Con un estilo único nos trajo su música sureña pero fundamentalmente un mensaje sincero y transparente sobre los pueblos originarios y sus postergaciones alzando la voz con demandas sociales. Sobre el escenario y con su estilo relataba los padecimientos de las comunidades y enseñaba el significado de nombres mapuches, tal es así que en sucesivas presentaciones muchas personas se le acercaban para contarle los nombres que les habían puesto a sus hijos a partir de haberlo escuchado, una particularidad muy potente para el festival.

“Rubén Patagonia fue un artista con una presencia única en el folklore argentino y la cultura patagónica, compartió escenarios entre otros con León Gieco, Víctor Heredia y grabó con Ricardo Mollo (Divididos) y tuvo gran amistad además de compartir escenario con Ricardo Iorio, quien también le produjera un disco. Tras muchos años de éxitos en las peñas de Cosquín logró actuar en sus últimas presentaciones en el escenario Atahualpa Yupanqui en horario central, un merecido reconocimiento.

“Rubén también fue alguien que estuvo cerca de nosotros, su música nos tocó profundo, y en la Fiesta del Mate, donde tantas ediciones vivimos juntos, Rubén volvió una y otra vez para ponerle esa autenticidad que siempre lo caracterizó. Su última participación en la Fiesta fue en la edición 25 del festival en el 2014, un momento que muchos recordamos con gran sentimiento.

“Queremos enviarle un abrazo enorme a Jeremías Chauque, su hijo y mano derecha que continúa su legado, también un gran amigo de la Fiesta. Y especialmente a su esposa, hijos, familiares y en general a los amigos que admiran a este gran artista que no ha dejado físicamente”.