La “Sole” cumple 30 años de su debut como artista, cuando cantó por primera vez en el Festival de Cosquín

El 26 de enero de 1996 cantó en el Festival de Cosquín, cuando tenía apenas 15. Antes no le dejaron cantar porque era menor.

Parece mentira, pero Soledad Pastorutti ya tiene tres décadas de carrera. Sí, la cuenta es implacable: La Sole tenía 15 años cuando cantó por primera vez en el Festival Nacional de Folklore en Cosquín, en 1996, una temporada después de la polémica decisión que no le permitió subir al escenario por ser menor. Hoy tiene 45, ergo tres décadas.

En todo este tiempo hizo de todo. Lanzó más de 20 discos en estudio y en vivo, ganó premios Grammy Latino, Gardel y Martín Fierro, condujo programas de televisión, fue jurado en La Voz Argentina y hasta actuó en cine con Larguilucho, el querido personaje de García Ferré, en la película Soledad y Larguilucho.

Hoy, como todos los veranos, La Sole tiene una agenda intensa de actuaciones en festivales por todo el interior del país. Pero sin dudas el show más importante será en el emblemático escenario de Cosquín, donde el sábado 31 de enero presentará Soledad 30 años, con un repertorio que promete ser muy especial.

Además, en el otro extremo musical y sociológico, el sábado 14 de marzo estará en Lollapalooza Argentina, donde compartirá la fecha con artistas como Chappell Roan, Paulo Londra y Skrillex.

Y como si todo eso fuera poco, el mes pasado sacó una versión del tradicional bolero (con sabor a cha cha cha) Piel Canela, junto al puertorriqueño Pedro Capó (nieto del autor original Bobby Capó) y Chango Spasiuk. Es el puntapié inicial de Casa Sole, una serie de sesiones en vivo donde reimagina clásicos latinoamericanos junto a artistas de distintas generaciones, todo filmado en una casa real, un espacio íntimo que funciona como escenario, refugio y metáfora, publicó el diario Clarín.

Anécdota al margen: se acaba de incluir una réplica del poncho que usó en aquella histórica noche de 1996. Sale 125 mil pesos. Además, el 31 de enero va a convocar a sus fans para hacer una previa fuera de la plaza Próspero Molina.

Un nuevo Cosquín

En charla telefónica con el diario Clarín desde su hogar en Arequito, la Sole cuenta que es un verano donde en principio solamente iba a cantar en Cosquín, “pero la verdad es que tengo una debilidad por los festivales, así que cuando empezaron a llamarnos y a convocarnos, le dije a mi manager que hagamos algunos”.

Con respecto al show “Soledad 30 años en Cosquín”, dice que ya tiene armado el repertorio, pero justo estaba escuchando las canciones, “ajustando cositas”. Y agrega: “Es un Cosquín muy especial para mí. Es muy difícil resumir 30 años en una sola noche, pero la idea es que el show tenga tres momentos, no de tres décadas sino de momentos sonoros y especiales en mi carrera. Uno más eléctrico y pop, otro bien folclórico criollo, y otro con invitados, para compartir la escena, algo que a mí me gusta mucho”.

-Ya festejaste ahí los aniversarios de 10 años y de 20 años.

-Sí, pero siempre siento que es un gran desafío. Tengo mucho respeto a todos los escenarios a los que siempre me subo, y el de Cosquín no es una excepción. Siempre le tuve mucho respeto y nunca me salí tanto del libreto, aunque en el primer Cosquín me dijeron no rovolear el poncho y lo hice igual, y otra vez invité a Horacio Guarany porque no estaba en la grilla del festival por un entredicho con los organizadores. Siempre tuve algunas cosas de rebelde, pero en cuanto al repertorio trato de mimetizarse con la atmósfera del lugar y a diferencia de otros años creo que particularmente este Cosquín de los 30 años va a ser más Soledad que Cosquín en sí, respetando por supuesto el espacio que me dan y todo. Siento que me voy a tomar esa licencia, y está bueno poder tener esa libertad.

-En el festejo de los 20 años invitaste a un montón de artistas. Más allá de que disfrutas de este tipo de shows, seguramente terminás un poco más tensa porque estás pendiente de quién entra y quién sale, ¿no?

-Siempre es más fácil no ser anfitrión. Cuando estás de visita en una casa te sirven el café y es más fácil que cuando lo tenés que hacer vos. En ese Cosquín de los 20 años pasó que me bajé del escenario con la sensación que todo había estado muy alejado de lo que yo quería. Sentí que había estado muy mal, y me acuerdo que esa noche los músicos me sentaron en una de las butacas del micro que nos llevaba hasta el aeropuerto y me dijeron “¡Mirá el show y dejate de hinchar!”. Lo que pasó es que en ese espectáculo no tuvimos la posibilidad de ensayar con todos y yo traté de de amoldarme mucho a los fraseos de los invitados, aunque cantara más incómoda. Pero es cierto que fue una noche espectacular y nunca me hubiese imaginado estar con tantos amigos y tantas figuras del folclore de todos los tiempos. Fue un show que tuvo todos los condimentos y en ese momento no me di cuenta de lo importante que era, quizás porque siempre soy de poner la vara muy alta.

La gran frustración de 1995

En pleno año de festejos por las tres décadas del show consagratorio en el festival de Cosquín, es bueno recordar que todo podría haber ocurrido una temporada antes, porque la Sole iba a cantar ahí en 1995 pero se le impidió actuar debido a una ordenanza municipal que prohibía la presentación de menores después de la medianoche, y ella iba a subir al escenario en ese horario.

En rigor, no fue censurada, pero vivió la gran frustración de no subir al escenario como estaba previsto. Recién pudo hacerlo un año después, antes de las 24 horas.

“Con el diario del lunes -reflexiona ahora- fue lo mejor que nos pudo pasar. En ese momento para mí fue una gran frustración, más aún porque tenía una edad donde uno es un poco más exagerado para las cosas. Creo que, si hubiésemos subido en el '95, muy probablemente todo lo que pasó el año siguiente no hubiese sido así. O por lo menos lo quiero ver de esa manera muy positiva”.

Y agrega: “En mi caso soy una artista, una persona que ha tenido este camino, me esforcé mucho y trabajo mucho y siempre quiero más, pero debo ser muy agradecida con el camino que recorrí. Siento que me tropecé mucho andando, y nada de eso me mató. Al contrario, me fortaleció, me formó y me armó. Con esto no quiero decir que siempre tiene que haber un 'No' para que haya un 'Sí', pero creo haber entendido que no era el momento”.

A diferencia de un show especial que hizo en 2018 en la Usina del Arte, donde cantó versiones de muchos hits del rock argentino, Sole no piensa mimetizarse al público del festival Lollapalooza Argentina, sino que cantará un repertorio clásico suyo, señaló el diario Clarín.

“Ahí tiene que ir -razona- la Sole en su estado más puro, poderoso y natural. Voy a hacer un repertorio mío por supuesto. Tengo casi 19 discos, es muchísimo el repertorio y hay que elegir bien las canciones, los clásicos y los éxitos, pero también hay que jugársela, Creo que va a ser una gran presentación. Esos desafíos me gustan, y tengo la sensación que es una gran oportunidad para que un público que a priori no me elige o me conoce, pero no conoce demasiado mi música, pueda este acercarse y empatizar un poco más”.

-Fuiste bastante pionera en cruzar géneros y unir públicos.

-Hubiese querido que esto pase siempre. Hoy lo agradezco un montón y siento que es fruto de mucho esfuerzo y de intentarlo desde los inicios. Recuerdo la primera vez que me fui a grabar a Miami y en ese momento no se vio con buenos ojos, quizás por ser una artista muy local, muy del folclore, pero fue una oportunidad maravillosa de poder intentar una internacionalización de la carrera. En aquella época todo estaba más sectorizado. La música es un espacio de libertad total y nunca dejo de ser folklórica porque está en mi manera de cantar, en mi impronta y en los arreglos que hacen mis músicos.

-Es un momento donde el público está muy abierto y receptivo. Uno no se tiene que adaptar a lo que cree que la gente quiere

-Sí. Siento que el público tiene más amplitud y curiosidad. Es menos prejuicioso también. Los mismos espectadores pueden disfrutar de una banda de cumbia o de cuarteto, del folklore, las baladas o el rock. Y los artistas también estamos proponiendo cosas un poco más amplias, donde los límites están más difusos. En mi caso sigo haciendo folklore y me gusta y me siento muy cómoda, pero nunca eso me limitó a probar otras cosas. Es un buen momento para que, dentro de toda esta diversidad y cosa difusa, hacerse fuerte en tu lugar.

-Pasó con Milo J en Vélez, donde los fans cantaban los raps y los temas folklóricos con igual pasión.

-Se empezó a mezclar este público adolescente con sus abuelos o sus padres Tienen maneras de vivirlo muy diferentes, pero eligiendo como el mismo artista y la misma canción. Eso está buenísimo porque hace unos años atrás se había perdido.

Más proyectos

A nivel discográfico y videos musicales, Soledad Pastorutti acaba de iniciar un nuevo proyecto llamado Casa Sole, que define como un ciclo que arrancó con Pedro Capó y Piel Canela, “pero que no tiene fin”.

Cuenta que hay una primera camada de grabaciones y filmaciones con artistas como Teresa Parodi, Nahuel Pennisi, Emmanuel Horvilleur, La Delio Valdés, y La T y La M.

“Mi idea -explica- es que sea una especie de camino paralelo a lo que ya estoy preparando, que es música nueva. En unos días sale el segundo capítulo. Las canciones son elegidas con el Colo Vasconcellos, que es el productor, y si el tema no es tan folklórico lo traemos para nuestro molino”.

-¿Tenés algo planeado en televisión este año?

-No. Depende qué me propongan. El rol de conductora me encanta y me ha ido muy bien, pero mi visión es que la conductora le resta un poco a la cantante. Y me parece que, en este año en particular, que es de festejos y repaso, tal vez no sería lo prudente, pero mi “no” nunca es definitivo, porque a veces hay proyectos que aparecen, como La Voz, que me acercó a un público que no es el mío. Sí hago algo va a depender mucho de qué es lo que aparezca y si encaja o no con todos estos proyectos que hay por los 30 años.