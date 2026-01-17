Colón promocionó sus atractivos y la Fiesta Nacional de la Artesanía en la 42° Fiesta del Lago

La 41° edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía se desarrollará desde el 12 al 16 de febrero.

La Secretaría de Turismo y Cultura, junto al equipo de Termas Colón, llevaron adelante una intensa jornada de promoción en la ciudad de Federación ante un marco multitudinario de público.

Durante los días 10 y 11 de enero de 2026, la ciudad de Colón marcó una fuerte presencia institucional en la 42° edición de la Fiesta Nacional del Lago, celebrada en la localidad de Federación. El objetivo central de la comitiva fue posicionar el destino Colón para el resto de la temporada estival y convocar al público a la máxima cita cultural de la región, informó el portal oficial de la Municipalidad de Colón.

En este contexto, el personal técnico de la Secretaría de Turismo y Cultura, en un trabajo mancomunado con representantes del complejo Termas Colón, desplegó un stand informativo y acciones de promoción directa. La actividad permitió el contacto cara a cara con miles de turistas y residentes que se dieron cita en el evento, consolidando el corredor turístico del Río Uruguay.

Promoción de la Fiesta Nacional de la Artesanía

Uno de los ejes principales de la visita fue la difusión de la 41° edición de la Fiesta Nacional de la Artesanía, que tendrá lugar del 12 al 16 de febrero. Se brindó información detallada sobre la cartelera de espectáculos musicales, los artesanos y los servicios disponibles para los visitantes que elijan Colón durante esa semana clave del calendario turístico nacional.

Trabajo conjunto y posicionamiento

La presencia de Termas Colón en el equipo de promoción subrayó la importancia de la colaboración entre el sector público y los atractivos para fortalecer la oferta local. Se distribuyó material informativo y se respondieron consultas sobre alojamientos, playas y actividades recreativas, reafirmando a Colón como uno de los destinos más elegidos de la provincia de Entre Ríos.