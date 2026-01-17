Paraná: vecinos de San Agustín disfrutaron de música y cultura en el segundo Festival Popular

Los vecinos asistieron y disfrutaron una noche de música en vivo, patio gastronómico, actividades para chicos, feria de emprendedores y artesanos.

La plaza Eva Perón, central del barrio San Agustín de Paraná, fue el escenario de una hermosa jornada con cientos de vecinos y vecinas que asistieron y disfrutaron una noche de música en vivo, patio gastronómico, actividades para chicos y de feria de emprendedores y artesanos. “Es parte de una política pública de descentralizar la Agenda de Verano en la Gestión de la intendenta Rosario Romero, para que le llegue a los distintos puntos de la ciudad un espectáculo de calidad”, destacó el viceintendente, David Cáceres

Durante la jornada, se presentaron Suite Criolla; Las Hermanas Vince; Claudio y los Parranderos; Estilo Vargas y Alta Revolución, conformando una grilla diversa que reunió música y propuestas para todo público, consignó el portal Ahora.

El secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana, Rubén Clavenzani, también compartió su entusiasmo, señalando la relevancia de San Agustín: “Representa a Anacleto Arriba, Anacleto Sur, La Floresta, y es una comunidad de casi 60 mil habitantes. Sabemos la fortaleza y la identidad que tiene este barrio”.

Nayla, del grupo Las Hermanas Vince, dijo: “Es una oportunidad muy linda para todos los músicos de la ciudad de Paraná. Nos parce importante la convocatoria de la Municipalidad, hay mucha gente que se engancha a bailar, hay cumbia, chamamé y eso esta bueno. Hace 8 años que como grupo venimos recorriendo escenarios y estamos muy alegres de estar presentes en esta fiesta del Linares Cardozo”.