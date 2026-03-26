Decano de Ciencias Económicas: “La situación de la Universidad es muy compleja, es una foto oscura”

Sebastián Pérez, valoró el traspaso del edificio por parte de la provincia hacia la casa de altos estudios: "Hubo en la historia dos intentos de traspaso de la provincia a la Universidad de este edificio y no se terminaba aceptando por distintas características”.

El decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Sebastián Pérez, valoró el traspaso del edificio por parte de la provincia hacia la casa de altos estudios, y reiteró la grave situación financiera que atraviesa el sistema universitario nacional.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Pérez afirmó que el traspaso del edificio “es una gran alegría, que ayer se terminó de coronar, pero fue un proceso que empezó hace mucho tiempo”.

Reseñó que “cuando estaba la gestión anterior y era ministra (de Gobierno), la actual intendenta Rosario Romero, nosotros comenzamos las gestiones para lograr el traspaso de este edificio a la Universidad Nacional de Entre Ríos. Comenzamos el trámite en aquel momento, luego se cambió la gestión de gobierno, nos atendió el ministro (Manuel) Troncoso, volvimos a hacer mensura y trámites administrativos, logramos la ley a mitad del año pasado, después el decreto del gobernador haciendo la donación y a principios de este año la resolución del Consejo Superior aceptándola”.

En ese marco, mencionó que “es curioso que ya hubo en la historia dos intentos de traspaso de la provincia a la Universidad de este edificio y no se terminaba aceptando por distintas características”.

En cuanto al espacio que se traspasó, confirmó que “es todo el edificio, excepto la capilla” y remarcó que “es un edificio que tiene 127 años”. “En el año 1899 fue inaugurado por Gordillo de la Lastra, desde allí empezó a funcionar el Seminario Conciliar de Entre Ríos. En 1933 dejó de funcionar como Seminario, estuvo abandonado un tiempo, después fue una fábrica textil, después empezó a funcionar la Facultad de Ingeniería, más tarde la Escuela de Economía, hasta que el 21 de marzo del ‘66 se funda en el marco de la UCA, la Facultad de Ciencias Económicas de Paraná, siempre en el marco de la UCA. Por eso el sábado pasado, cumplimos 60 años de existencia. Luego, con la creación de la UNER, en mayo del ‘73, la Facultad Económica se integra a la Universidad Nacional de Entre Ríos, y siempre funcionamos aquí en este edificio”, puntualizó.

Consultado por los anteriores intentos frustrados de traspaso, contó que “tenemos dos partes de la historia contada. Una de ellas es que, en la dictadura, en 1982, sale el decreto ley traspasando el edificio y quedó sólo ahí; luego el segundo intento fue en la democracia, con el gobernador Sergio Montiel que sale la ley en julio del ‘84, autorizando al gobernador a donar este edificio, pero el gobernador no firma el decreto, porque no acuerda con el rector de aquel momento en ciertas cosas. En esos dos intentos, tanto en el Golpe de Estado como en democracia, la Universidad no aceptó, por distintos motivos, esa donación. Y ahora, en el año 2026, lo pudimos hacer de esta manera”.

En otro orden de temas, consultado por la situación de la Facultad en el contexto de crisis económica y desfinanciamiento de la Universidad pública por parte del gobierno nacional, el decano aseguró que “la foto es oscura. Nosotros estamos inmersos en un sistema que desde hace un tiempo a esta parte la está pasando realmente muy mal, donde tenemos sueldos muy bajos en toda la escala docente, en toda la escala del personal administrativo y de servicios, donde tenemos un desfinanciamiento y un desguace de la ciencia, la tecnología, la extensión y la investigación”.

“Lo más crudo de todo esto es que no se va a recomponer de un día para el otro. Nosotros confiamos en que hay una luz al final del camino, que esto va a cambiar, pero cuando esto cambie, recomponer los investigadores que se nos fueron; los docentes de 20 o 30 años de inversión en capacitación, que están dejando su cargo docente porque económicamente no llegan a fin de mes, realmente se va a ver afectado el sistema. Un profesor inicial con título universitario de posgrado está cobrando 220 mil pesos en esta facultad, y en todo el país porque tenemos sueldos estándares; un docente con 10 años de antigüedad y 20 horas semanales frente a alumnos no llega a 500 mil pesos, entonces se hace realmente compleja la permanencia de los docentes frente a alumnos y que quieran la docencia”, describió.

De todos modos, valoró que “en toda la Universidad Nacional de Entre Ríos contamos con un plantel docente muy comprometido, que siente su trabajo con pasión, igual que nuestro personal administrativo y de servicios, y creo que por eso no se nos ha ido más del 6% del personal en toda la Universidad. Y en los últimos meses en la Facultad de Bromatología, creo que se fueron 20 personas de su trabajo”.

“Estamos atravesando esto desde principios del 2024 y la verdad que es muy compleja la situación. Desde hace un par de días estamos de paro, hay paros programados semanalmente por el gremio docente y ya está previsto de aquí hasta fines de mayo paro intermitente del personal administrativo de servicios”, refirió.

En cuanto a la reacción del estudiantado frente a estas medidas, planteó que “los estudiantes en otras épocas, yo recuerdo mi militancia en el Centro de Estudiantes, hacíamos asamblea, discutíamos este tema, escuchábamos a los profesores, pero queríamos la solución de estar frente al profesor, de tomar los contenidos. Hoy los estudiantes nos preguntan, lo hablamos, yo tengo dos cátedras que doy semanalmente, obviamente aquí en la facultad hablamos, le damos 15 minutos, 20 minutos, charlamos de temática, los escuchamos, nos escuchan y se comprometen, porque ellos entienden de que no es solamente el sueldo del profe sino que se está atentando contra un sistema, sin el cual muchos de nosotros no nos hubiésemos podido recibir, muchos de nosotros no hubiésemos podido llegar al título universitario, y en su gran mayoría lo comprenden y acompañan. Cuando fue la marcha universitaria era inmensa la cantidad de estudiantes que nos acompañaron porque entendían el reclamo y porque se comprometían con todo el reclamo que en cada momento se hace”.

No obstante, admitió que “cambió la característica del estudiantado; se ve actividad, la presidenta de FUER que es de nuestra facultad, nos comenta la actividad con otros Centro de Estudiantes, vemos que el Centro de Estudiantes hace reuniones con chicos en distintos momentos del día, pero también cambió y las redes son hoy el lugar donde uno se expresa. Si bien se modificó eso, como se modificaron muchos aspectos de nuestras vidas, yo al estudiantado lo veo movilizándose”.

En relación a los posicionamientos económicos del Presidente Javier Milei, comentó que “en campaña Milei hablaba del modelo austríaco de economía y en alguna reunión previa a esa elección presidencial yo consulté sobre el tema porque, si bien estudié economía siendo contador público mi título de base, pregunté de qué se trataba el método austríaco de economía y nos comentaban que acá en la facultad siempre se dio, cuando se da la heterodoxia económica, se hablaba de distintos modelos. No es que tuvimos que agregar contenido ni es que los estudiantes preguntan más por algún modelo u otro. En la carrera de Licenciatura en Economía, y en general en la Universidad pública hay un espíritu crítico, hay docentes que dan una bibliografía, pero también dan la otra”.

“Consultamos el año pasado en el Centro de Estudiantes si una agrupación podía surgir con el auge de los libertarios, pero aquí en nuestra Facultad no pasó eso; si bien tenía entendido que cursaba aquí algún referente provincial, no llegó a pasar eso”, concluyó.