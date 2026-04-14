"El espejo de lo invisible": la voz de una hija adoptiva que busca fortalecer los lazos familiares

La Editorial La Hendija anunció el lanzamiento de un nuevo libro, titulado El espejo de lo invisible. Lo que el niño adoptado calla y los padres necesitan escuchar, una obra de la autora Mariel Margetic que ya se encuentra disponible para el público en la Librería Saltacharcos de la ciudad de Paraná y a través de la plataforma virtual de la editorial.

Esta publicación busca brindar un testimonio en primera persona sobre la experiencia de la adopción, permitiendo que la voz de una hija adoptiva exprese aquellas inquietudes y sentimientos que frecuentemente permanecen en la esfera de lo privado. A partir de ello, la autora propone abrir un canal de comunicación y comprensión entre los distintos integrantes del proceso adoptivo, incluyendo a los hijos, los padres y los profesionales que intervienen en estas trayectorias de vida.

A lo largo de sus páginas, en el texto van surgiendo interrogantes fundamentales que atraviesan la existencia de quienes fueron adoptados, ya que aborda conceptos como el origen, la pertenencia y la búsqueda de una identidad propia. Margetic indaga en el significado de ser elegido y analiza las marcas emocionales que dejan aquellos relatos que no se terminan de contar o que quedan truncos en la historia familiar.

La obra plantea que la construcción de una historia personal es un proceso complejo cuando el punto de partida no es del todo claro, lo que exige un trabajo de elaboración constante entre las pérdidas iniciales y los vínculos afectivos que se van consolidando con el transcurso del tiempo. Este enfoque permite entender la adopción no como un suceso puntual con un final estandarizado, sino como un camino dinámico donde se entrelazan elecciones mutuas y compromisos de cuidado permanentes.

El libro da cuenta de los desafíos que implica acompañar el crecimiento de niños y niñas que pasaron por una separación temprana. El libro fomenta la apertura de espacios de escucha dentro del seno familiar, sugiriendo que solo a través del reconocimiento de la historia completa se pueden fortalecer los lazos más allá de los factores biológicos.

El espejo de lo invisible tiene un valor de $29.000 y puede adquirirse de manera presencial en el local de la librería Saltacharcos (Gualeguaychú 167). Para el resto del país, se puede gestionar el pedido y envío a través de la web de Editorial La Hendija.