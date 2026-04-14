Presentarán en Concepción del Uruguay un libro sobre los impactos de la última dictadura en la vida cotidiana

La Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos llevará adelante la presentación del libro titulado Vida cotidiana y dictadura. Narrativas, territorialidad y huellas de memoria este miércoles 15 de abril. El encuentro tendrá lugar a las 20 en el hall de entrada del Anexo 25 de Mayo, ubicado en la calle 25 de Mayo 353 de Concepción del Uruguay.

Esta iniciativa se desarrolla de manera conjunta en el marco de la Semana del Arte en la Memoria y de las actividades conmemorativas por los 50 años del golpe cívico militar en Argentina, con el propósito de ofrecer a toda la comunidad un espacio de análisis y reflexión sobre los procesos históricos que marcaron la historia del país.

La obra fue compilada por María del Rosario Badano y María Virginia Pisarello, y representa el resultado de un extenso y riguroso proceso de investigación académica. A través del análisis detallado de archivos documentales y el rescate de diversas fuentes orales, el equipo de investigación logró reconstruir múltiples dimensiones de las prácticas represivas ejercidas durante la última dictadura.

Uno de los aportes del libro radica en su enfoque sobre los testimonios de personas que no necesariamente se reconocen como militantes, lo que permite observar de qué manera el miedo, el silencio, el desconocimiento y la negación se filtraron en los vínculos y en la percepción de la territorialidad, dejando marcas que todavía hoy invitan a ser analizadas y comprendidas desde el presente de nuestra sociedad.

La obra es el resultado de un trabajo colectivo e interdisciplinario que reunió a distintas generaciones de investigadores, entre ellos Lucía Tejera, Ignacio Journé, Osvaldo del Monte, Karen Balcar, Rosana Ramírez, Eduardo Ojeda, María Luisa Grianta, Valeria Fernández y Alfredo Hoffman.

Esta publicación comienza a tomar forma con el proyecto titulado "Configuraciones de vida cotidiana en dictadura en las ciudades de Paraná, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú", el cual fue validado dentro de la convocatoria 2016 de Proyectos de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Universidad. El libro condensa gran parte de los hallazgos de dicho proceso investigativo y analiza las narrativas locales, el uso del territorio y los vestigios de la memoria colectiva que persisten en la provincia de Entre Ríos.

La entrada será libre y gratuita.