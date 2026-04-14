Osuna criticó el proyecto de Morchio: “Es cruel y no comprende el problema”

La diputada nacional Blanca Osuna (PJ-Entre Ríos) cuestionó en duros términos el proyecto de ley presentado por su par oficialista Francisco Morchio (LLA-Entre Ríos) que pretende eliminar la percepción de la asignación universal por hijo para los adolescentes que cometen delitos.

“Despojar a chicos, que son pobres, de un mínimo aporte económico es además de cruel, no comprender el problema”, consideró la legisladora en una publicación en redes sociales.

En los fundamentos del proyecto, Morchio reconoció que la AUH nació para garantizar los derechos de los niños y adolescentes más vulnerables del país, conforme a tratados internacionales. Sin embargo, sostuvo que existe un vacío legal, ya que actualmente no se prevé la suspensión cuando un menor comete un delito que afecte la "paz social".

Despojar a chicos, que son pobres, de un mínimo aporte económico es además de cruel, no comprender el problema. @FranMorchio te falta aprender que la "Paz Social" no se logra quitando derechos, eso sólo provoca exclusión y violencia.https://t.co/6GWcpftlxJ — Blanca Osuna (@BlancaOsunaOK) April 13, 2026

Al respecto, Osuna le señaló: “Francisco Morchio, te falta aprender que la ‘paz social’ no se logra quitando derechos. Eso sólo provoca exclusión y violencia”.