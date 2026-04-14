AmCham Summit 2026: Frigerio disertará sobre desarrollo federal y competitividad provincial

En el marco de la octava edición del AmCham Summit, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, será uno de los expositores en la cumbre de negocios organizada por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, cuyo cierre estará a cargo del presidente Javier Milei.

El evento, que se desarrolla bajo el lema “Una Argentina federal en desarrollo”, reúne a líderes empresariales y funcionarios públicos para debatir sobre las condiciones necesarias para impulsar la inversión y el crecimiento sostenido en el país

Frigerio integra el panel titulado “Debate federal I”, cuya realización está prevista para las 10.15 en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

En este espacio, el mandatario entrerriano -que ya participó en ediciones anteriores- compartirá la mesa de debate con sus pares de Río Negro, Alberto Weretilneck, y de Mendoza, Alfredo Cornejo, bajo la moderación de la periodista Sofía Terrile.

La conversación se centrará en el papel de las provincias para convertir el escenario económico actual en una plataforma competitiva, destacando sectores clave como la agroindustria, la energía y la minería

La agenda del AmCham Summit 2026 comenzará con las palabras de Mariana Schoua, presidente de AmCham Argentina, seguidas por la intervención del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.

El programa incluye una exposición del ministro de Economía, Luis Caputo, quien abordará el panorama económico nacional antes de partir hacia Washington para las reuniones del FMI. El cierre del encuentro, previsto para las 18, estará a cargo del presidente de la Nación, Javier Milei.