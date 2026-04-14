Lucas González se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Nacional del Lino

La localidad de Lucas González, en el Departamento Nogoyá, llevará a cabo la trigésimo séptima edición de la Fiesta Provincial y vigésimo novena edición de la Fiesta Nacional del Lino los días sábado 18 y domingo 19 de abril. El evento tendrá lugar en el Polideportivo Municipal a partir de las 19 en ambas jornadas. La celebración busca resguardar la tradición y la historia de los inmigrantes que introdujeron el cultivo de lino en la región, otorgándole una identidad productiva única a la localidad, que fue reconocida en 1989 como la primera productora nacional de este cereal.

La jornada del sábado 18 de abril estará centrada en el Certamen El Linero, una instancia de competencia que busca promover a los músicos de la región y cuyo ganador obtendrá el derecho a presentarse en el escenario principal durante la noche siguiente. La cartelera para este primer día incluye a Los Monchos Chamameceros de San Justo, Uruguay; La Llamarada del Sauce, de Oro Verde; Los Zapata, de Pueblo Esther; Matías Juárez y Melina Cardozo, de Colonia Elía; Sofía Vega, de Colón; Hernán Paz y Los Changos, de San José; Eduardo Fabián Noguera, de Diamante; Alma Litoral, de Paraná y Esteban Albornoz, de Victoria.

Además de la competencia musical, el público podrá disfrutar de las presentaciones del Ballet Raíces de mi Pueblo y el Ballet Juvenil Alemán del Volga.

El valor de la entrada para este día será de $2.000.

El domingo 19 de abril la grilla artística para el cierre de la fiesta contará con la participación de Efraín Colombo, Claudia Lomeña, Franco Masignani y Jorge Alejandro y su Banda. Una de las propuestas más esperadas de la noche será la presentación especial de Los Hermanos Chávez, a la que se sumará la actuación del ganador del certamen realizado el día anterior.

El color y el movimiento coreográfico estarán presentes a través del Grupo de Danzas Los Lanceros y el Ballet de la Sociedad Italiana.

El precio de la entrada para este día será de $4.000.

Durante todo el fin de semana, el predio del Polideportivo contará con servicio de cantina y un paseo de emprendedurismo, para disfrutar de la gastronomía local y las artesanías regionales.

Esta celebración tiene una profunda raíz histórica vinculada al desarrollo del Ferrocarril Central Entrerriano y la llegada de migrantes europeos a fines del siglo XIX. La ciudad fue fundada oficialmente en 1888 tras la donación de tierras de Don Pedro Cinto.

Aunque la fiesta se desarrolla de manera formal desde 1989, obtuvo el rango de Nacional en el año 1997, rindiendo homenaje a un cultivo que fue pilar de la economía argentina hasta la década de 1960. En la actualidad, Entre Ríos continúa siendo la principal provincia productora de lino en el país.