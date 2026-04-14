Oliva: “Estamos trabajando para que alguien del Departamento Uruguay pueda disputar la Gobernación en 2027”

"De los pedidos de informes que presenté ante el Ejecutivo hay un porcentaje que todavía no está contestado; no sé exactamente cuánto, pero puedo asegurar que el 50%, por lo menos, no fue respondido”, afirmó Oliva.

El senador provincial Martín Oliva (PJ-Uruguay) se refirió al desmantelamiento del cuerpo de auditores del Tribunal de Cuentas y a otras temáticas que siguen desde la Legislatura. En lo político partidario, adelantó definiciones respecto de posibles candidaturas para el año próximo.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Oliva admitió que vio “muy por arriba la noticia”, pero de todos modos planteó que “al haber pasado por el Ejecutivo como viceintendente e intendente, uno sabe que hay dos tiempos de control: el contador, la Tesorería y después el Tribunal de Cuentas. Son fundamentales, así que no debería suceder eso así; necesitamos los controles”.

“Por lo menos para mí, siempre ha sido tranquilizador que alguien revise y que tengamos que mostrar cosas; a mí me han pedido informes, nos solicitaban completar datos, no estaríamos acostumbrados a que suceda al revés. Me parece que tiene que continuarse, es más deberían mirarse con más ojos nuestras actividades en el Ejecutivo o inclusive en la Legislatura”, definió.

Sobre la respuesta que darán a esta situación, adelantó: “Hoy nosotros tenemos reunión de bloque y veníamos hablando de esto y de otros temas, por lo menos para plantearlo y ver cuál es la forma en que nosotros podemos contribuir para que no suceda, entender por qué pasa esto, y de alguna manera, poder continuar con los mecanismos de control que se necesitan”.

Por otra parte, respecto de la situación de la Obra Social de Entre Ríos (OSER), el legislador recordó que “en enero o primeros días de febrero me hice presente en el mismo OSER, me reuní con el síndico y después el otro síndico mandó un informe que pasó a comisión, en la cual yo no estoy, pero están los dos invitados para que puedan ir a la Cámara. Eso se pasó y está en seguimiento”.

“Yo lo hago particularmente porque ejerzo todos los días la profesión, entonces veo dónde están las trabas, el tiempo de demora, le puedo decir cuánto demora una cirugía de un tumor de ovario de una paciente en Uruguay o una colecistectomía, qué medicamentos se dan y qué no. Quizás no tenga el detalle fino del debe y el haber del OSER, pero claro que lo seguimos al tema”, sentenció.

Consultado por los cambios efectuados en la obra social, para mejorar o empeorar, Oliva sostuvo: “Yo no noto un cambio que diga que el afiliado tiene una rapidez en la prestación, eso lo puedo asegurar. Y por ejemplo si alguien tiene que hacerse una cirugía por un tumor de ovario, tiene que esperar no menos de 20 días, cuando uno sabe lo que significa eso. En eso, puedo asegurar que no está mejor y eso es de la diaria. La cobertura de medicamentos falta o no tiene la misma cobertura en crónicos que podía tener antes. En estas dos cosas concretas y reales, puedo decir que la obra social no está mejor que antes”.

En otro orden de cosas, aseguró que de los pedidos de informes que ha presentado ante el Ejecutivo “hay un porcentaje que todavía no está contestado; no sé exactamente cuánto, pero puedo asegurar que el 50%, por lo menos, no fue respondido”.

En cuanto a los temas respecto de los cuales no han respondido, indicó que “hay uno por el cual inclusive tuve un intercambio con el gobernador, porque me decía que le correspondía a la UADER, pero no era así. El último pedido de informes que presenté, que para mí era uno de los más sensibles, por el cierre de la carrera presencial de la formación en seguridad que tenía la UADER con la policía en Uruguay”.

En cuanto a lo político partidario y la definición de candidaturas con vistas a la elección del año próximo, Oliva afirmó: “Hace unos días en Uruguay hicimos una reunión que convocó el intendente, José Lauritto, con los presidentes de Juntas e intendentes del Departamento para trabajar en cuestiones que se necesitan en el Departamento, y obviamente que se terminó hablando de política. Ante el rumor de que haya un adelantamiento de las fechas del calendario electoral, nosotros estamos en charlas para que la costa del Uruguay –y particularmente Uruguay- tenga el posicionamiento de algunos dirigentes, y el que más trayectoria tiene y consideración por parte de la gente es José Lauritto. Nosotros estamos en eso, tratando de que Uruguay tenga esa posición que creemos que le viene, entre comillas, negada desde hace mucho tiempo”.

“Obviamente no es una cosa para salir y distraernos de la gestión y empezar a batir el parche, como se dice; somos los dirigentes cercanos o que trabajamos en ese lugar, tratando de que sea una de las figuras que se ponga a consideración, seguramente con algún otro intendente o intendenta. Yo he escuchado que muchos de los dirigentes dicen que el candidato tiene que ser un intendente o intendenta, pero también puede ser un legislador nacional o provincial. Para no evadir en nada, estamos hablando e intentando por lo que corresponde a nuestro Departamento aunar fuerzas para que salga alguien de ahí y pueda disputar la Gobernación en el año 2027”, concluyó.