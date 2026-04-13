Se conoce el dato de inflación de marzo: Caputo reconoció que superará el 3%

Durante la presentación de un libro del analista económico Salvador Di Stefano en la Bolsa de Comercio de Rosario, el titular del Palacio de Hacienda anticipó que el Índice de Precios al Consumidor se incrementó nuevamente en marzo: "Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que evidentemente tuvo impacto en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte. También hay temas como la educación, que en marzo tiene su estacionalidad".



No obstante, el ministro anticipó que el Índice de Precios al Consumidor se incrementó nuevamente en marzo: "Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que evidentemente tuvo impacto en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte. También hay temas como la educación, que en marzo tiene su estacionalidad". Además, también defendió la política económica del Gobierno encabezado por Javier Milei y cuestionó a quienes advierten un escenario de crisis. “¿Vos viste alguna vez a la Argentina siendo un desastre y el dólar bajar, con el Banco Central teniendo que comprar dólares para que no se caiga más? Cuando a Argentina le va mal pasa lo contrario”, planteó. Fuente: Ámbito Financiero.