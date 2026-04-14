Nueve detenidos tras un violento enfrentamiento armado en el barrio El Pozo de Paraná

Momentos de temor y tensión se vivieron en horas de la noche de este lunes en el barrio El Pozo de Paraná y alrededores, ante una nueva balacera y luego un enfrentamiento de una de las bandas del lugar con la Policía. La semana pasada, un hecho violento en plena mañana obligó a la suspensión de las clases de la escuela Bazán y Bustos.

En el operativo desplegado durante la noche de este lunes, personal de la comisaría sexta de la Jefatura Departamental Paraná, con el apoyo del Grupo Especial (G.E.P), logró la detención de nueve personas (cuatro mayores y cinco menores de edad) tras el grave incidente que incluyó tiroteos y persecuciones.

El hecho comenzó alrededor de las 22, cuando múltiples llamados al 911 alertaron sobre detonaciones de armas de fuego en la zona de calle Simeón Vázquez al final. Al arribar al lugar, los efectivos fueron informados por los vecinos sobre la presencia de una banda que efectuaba disparos. En una primera instancia, la policía localizó una vivienda con impactos de bala, i identificaron a un joven de 26 años, César Nicolás Romero, como uno de los presuntos autores.

Mientras las autoridades procedían a la aprehensión de Romero, el resto del grupo continuó efectuando disparos contra el personal policial. Ante la peligrosidad de la situación, se inició una recorrida peatonal de urgencia para cercar a los sospechosos, quienes intentaron darse a la fuga por las inmediaciones.

Durante la huida, uno de los individuos fue interceptado portando un arma entre sus ropas. Poco después, el resto de la banda fue capturado. Además se hallaron otras tres armas de fuego que habían sido descartadas o utilizadas durante el intento de escape.

Entre los adultos detenidos se encuentran jóvenes de entre 18 y 26 años (de apellidos Alem, Mendoza, Shueder y Romero). Por otro lado, el grupo de menores, cuyas edades oscilan entre los 14 y 17 años, quedó a disposición de la División Minoridad.

El operativo culminó con el secuestro de un importante arsenal y cartuchería: una pistola Bersa calibre .22 LR con cargador y 9 cartuchos, un revólver calibre .38 largo (marca Dos Leones) con tres vainas servidas, un revólver calibre .32 largo (marca Vigilante) con un cartucho percutido, y un revólver calibre .32 largo (marca Tanque) con seis cartuchos percutidos no disparados.

La fiscal Huerto Felgueres ordenó el traslado de los cuatro mayores a la Alcaidía de Tribunales. Por su parte, desde la Unidad Fiscal de Niños y Adolescentes se dispuso que los cinco menores fueran derivados a la División Minoridad. Asimismo, se ordenó realizar la prueba de dermotest a todos los involucrados para determinar quiénes efectuaron los disparos durante el enfrentamiento. El caso ha sido caratulado inicialmente como portación ilegal de arma de fuego y abuso de arma.