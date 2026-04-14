Cae la imagen de Javier Milei en Entre Ríos: se achica la brecha entre la imagen positiva y la negativa

La imagen del presidente Javier Milei muestra un deterioro sostenido en Entre Ríos, en un contexto atravesado por la profundización de la crisis económica y el cambio en las expectativas sociales. Según el análisis del consultor Jorge Majluff, del Grupo Mercado, el principal problema del Gobierno ya no es sólo la evaluación del presente, sino la pérdida de confianza hacia el futuro.

“Se ve un deterioro marcado en la confianza que hay para con el gobierno, tanto en el presente como en la expectativa”, señaló Majluff, al tiempo que explicó que si bien el presente “nunca lo favoreció mucho”, lo que sostenía al oficialismo era la esperanza de mejora, algo que ahora “está languideciendo o directamente se ha perdido en algunos casos”.

Las definiciones fueron realizadas en el programa Un martillo para darle forma, de Radio Plaza, donde el consultor analizó los últimos relevamientos de opinión pública y focus groups realizados en distintas ciudades entrerrianas.

El factor económico, clave en la caída

De acuerdo al especialista, el deterioro en la imagen presidencial está directamente vinculado a la situación económica. “Esencialmente es la cuestión económica, y en forma secundaria los casos de corrupción”, afirmó, y agregó que la crisis “ha hecho mayor la pérdida de paciencia de la opinión pública”.

En ese sentido, describió un cambio profundo en el humor social: “El común denominador es que la gente tiene que trabajar más para vivir un poco peor que antes”. Esa percepción, que antes se toleraba como un “esfuerzo” transitorio, hoy genera frustración porque “el beneficio no sólo no está llegando, sino que la gente considera que está viviendo peor”.

Además, advirtió sobre el impacto del endeudamiento cotidiano: “La gente ya no ahorra, usa la tarjeta todo el tiempo para financiar su consumo diario, paga servicios, alquiler y no llega a fin de mes”.

Encuestas: una imagen que se empareja

Los datos relevados muestran con claridad el cambio de tendencia. Según Majluff, la imagen de Milei en Entre Ríos pasó de tener una ventaja clara a un escenario de paridad.

“La imagen positiva anda cerca del 50% y la negativa también cerca del 50%”, detalló, cuando meses atrás “estaba en casi 60% positiva y 40% negativa”. Este achicamiento de la brecha confirma una caída sostenida que, según el consultor, “se ha agudizado desde principios de marzo”.

Incluso en sectores que habían sido clave para el triunfo libertario, como los jóvenes, también se registra un retroceso: “Siguen siendo los menores de 35 donde mayor apoyo tiene, pero también ha menguado en forma significativa”.

Sin arrastre entre Milei y Frigerio

Uno de los datos más llamativos del estudio es la desconexión que percibe la ciudadanía entre el presidente y el gobernador Rogelio Frigerio.

“No hay una conexión que la gente haga de la figura de Frigerio con Milei”, explicó Majluff, y atribuyó esto a que gran parte de la población no sigue de cerca las dinámicas políticas o alianzas institucionales. “La opinión pública mayoritaria no está muy al tanto de las alineaciones”, sostuvo.

Frigerio sostiene buena imagen personal

En contraste con el escenario nacional, la figura del gobernador mantiene niveles positivos en la provincia. Según el consultor, Frigerio registra alrededor de “60% de imagen positiva”, con variaciones menores según la ciudad.

Sin embargo, aclaró que ese respaldo está más vinculado a su perfil personal que a la gestión: “Su imagen está anclada más que nada a su situación personal. Su gestión está aprobada, pero no tanto por hitos concretos que sean visualizados por la opinión pública”.

Majluff explicó que este fenómeno es habitual en los primeros años de gobierno: “La gente no tiene demasiado en claro cuáles son las competencias reales de un gobernador y opina más desde la percepción de su imagen”.

Un escenario abierto hacia adelante

Finalmente, el consultor advirtió que, pese al desgaste, la figura presidencial aún se sostiene en parte por la debilidad de la oposición. “En una contienda electoral no se compite contra sí mismo, se compite contra alguien”, señaló, y remarcó que hoy “no hay nadie que se destaque claramente” en el espacio opositor.

En ese contexto, el escenario político se mantiene abierto, con una opinión pública cada vez más atravesada por la incertidumbre económica y el desgaste de las expectativas que, hasta hace poco, sostenían al gobierno nacional.