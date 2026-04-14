Agmer se manifiesta el próximo jueves en distintos accesos a ciudades de la provincia

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) convocó a una jornada de lucha para este jueves 16 de abril entre las 17 y las 19, que consistirá en concentraciones simultáneas en los ingresos a cada localidad entrerriana.

La medida se enmarca en una serie de reclamos vinculados a la situación salarial y previsional del sector docente. Entre las principales consignas, los trabajadores exigen un urgente aumento salarial, rechazan cualquier intento de ajuste en educación y manifiestan su oposición a la reforma previsional que impulsa el Gobierno provincial.

La modalidad será descentralizada, con puntos de encuentro en cada localidad de la provincia, con el objetivo de visibilizar los reclamos en los accesos principales de las ciudades, publicó Apf Digital.

Asimismo, se invitó a los docentes a consultar en cada seccional local el punto exacto de concentración y a sumarse a la jornada de protesta bajo las consignas “La educación no se ajusta”, “Urgente aumento salarial” y “No a la reforma jubilatoria”.