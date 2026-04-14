El jardín de Orión: una fábula sobre las estrellas y la naturaleza para disfrutar en familia

Este miércoles 15 de abril, a partir de las 18, se llevará a cabo la presentación de la obra de teatro "El jardín de Orión (semillas, estrellas y pesadillas)" en la ciudad de Santa Fe. La función tendrá lugar en la Sala Foyer del Centro Cultural Provincial Francisco Paco Urondo, situado en calle Junín 2475. Esta propuesta artística está dirigida para las infancias y el público familiar en general.

La historia gira en torno a Orión, un personaje que reparte su tiempo entre las tareas de jardinero y sus estudios como astrónomo. El conflicto de la pieza surge cuando Orión comienza a sentir temor por la presencia de diversos insectos y el crecimiento desmedido de pastizales que amenazan con invadir su jardín. Bajo la influencia y el impulso de otro personaje llamado Skorpius, el protagonista se verá motivado a tomar una decisión de carácter peligroso que alterará el curso de su labor cotidiana.

La obra aborda la difícil pero gratificante tarea de cultivar un espacio verde, ya sea un jardín personal, una huerta o un campo abierto, estableciendo paralelismos con los mitos antiguos que rodean a la constelación de Orión.

Los temas que abarca permite que la obra trascienda el formato infantil, ofreciendo niveles de interpretación sobre la mitología y la ecología que pueden resultar interesantes tanto para niños como para adultos.

El espectáculo cuenta con una duración estimada de 60 minutos

Las entradas se encuentran disponibles para la venta a través de la plataforma digital etickets.com.ar.