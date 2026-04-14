Detuvieron a una mujer con cocaína escondida en un pañal en la terminal de Islas del Ibicuy

Un operativo realizado en Islas del Ibicuy permitió la detención de una mujer y el secuestro de droga en la terminal de ómnibus de la ciudad. El procedimiento se llevó adelante en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial de Narcomenudeo.

El hecho ocurrió el lunes por la noche, alrededor de las 21, cuando personal de la División Drogas Peligrosas intervino en el lugar y realizó una requisa sobre una persona que se encontraba en la estación.

Durante el procedimiento, los efectivos detectaron la presencia de estupefacientes dentro de un pañal, lo que derivó en la inmediata actuación de la Justicia.

Según se informó, en poder de la mujer se hallaron 59 envoltorios de nylon que contenían cocaína, con un peso total de 19,6 gramos.

Tras el hallazgo, se dispuso la detención de la involucrada, quien quedó incomunicada y a disposición de la autoridad judicial interviniente.

En el mismo operativo también se identificó a un hombre, quien no fue detenido, pero quedó vinculado a las actuaciones que se llevan adelante.

El procedimiento se desarrolló en la terminal de ómnibus de Islas del Ibicuy, un punto de circulación habitual de pasajeros en la ciudad.

Las tareas fueron realizadas por personal especializado en la lucha contra el narcomenudeo, en el marco de controles orientados a detectar la comercialización de estupefacientes a pequeña escala.

La causa continúa en etapa de investigación, mientras se analizan las circunstancias del hecho y el posible destino de la sustancia incautada en Islas del Ibicuy.

Fuente: Canal Once