Colón impulsa una nueva oportunidad para terminar la escuela primaria

La Municipalidad de Colón continúa generando herramientas concretas para ampliar el acceso a la educación y acompañar las trayectorias formativas de la comunidad. En esta oportunidad, se puso en marcha una propuesta destinada a jóvenes y adultos que deseen finalizar sus estudios primarios, brindando una nueva oportunidad para completar una etapa fundamental en su formación.

La iniciativa es impulsada por la Secretaría de Desarrollo Humano en conjunto con la Dirección de Educación y Juventud y la Dirección Departamental de Escuelas de Colón. Se trata de una medida que busca acercar más oportunidades a los colonenses, fortaleciendo el acceso a la educación como una herramienta de inclusión, crecimiento personal y desarrollo comunitario.

En ese marco, se encuentra abierta la inscripción para terminar la escuela primaria, una propuesta orientada a jóvenes y adultos desde los 14 años, con cursado en turno vespertino en el CIC Barrio Ombú. La convocatoria apunta a acompañar a quienes por distintos motivos no pudieron finalizar sus estudios, ofreciendo un espacio accesible y cercano para retomar su formación.

Una propuesta para ampliar derechos y oportunidades

La posibilidad de completar la escuela primaria representa una herramienta fundamental para fortalecer la inclusión educativa y generar nuevas oportunidades en la vida de las personas. Desde el Municipio se remarca la importancia de promover este tipo de acciones, que impactan directamente en el desarrollo individual y colectivo de la comunidad.

Esta propuesta permite que jóvenes y adultos puedan retomar sus estudios en un ámbito pensado para acompañar sus trayectorias, favoreciendo el acceso a la educación formal y brindando condiciones para continuar avanzando en su formación.

Trabajo articulado entre Municipio y sistema educativo

La iniciativa se lleva adelante a partir de un trabajo conjunto entre la Secretaría de Desarrollo Humano, la Dirección de Educación y Juventud y la Dirección Departamental de Escuelas Colón, articulando esfuerzos para acercar respuestas concretas a la comunidad.

Este abordaje conjunto refleja una política orientada a generar más oportunidades para los vecinos y vecinas de Colón, entendiendo a la educación como un eje central para la inclusión, la igualdad de oportunidades y el fortalecimiento del tejido social.

Cursado en el CIC Barrio Ombú

La propuesta está dirigida a jóvenes y adultos desde los 14 años y se desarrolla en turno vespertino en el CIC Barrio Ombú, facilitando el acceso para quienes necesitan compatibilizar sus estudios con otras actividades diarias.

De esta manera, se busca acercar una alternativa educativa concreta a distintos sectores de la ciudad, promoviendo la continuidad educativa en un espacio de cercanía y referencia barrial.

Inscripciones abiertas

Las personas interesadas en inscribirse pueden comunicarse al 3447 40 6888 o acercarse a Desarrollo Humano, en Moreno 198, para recibir más información sobre la propuesta y acceder al acompañamiento necesario para iniciar el trámite.

Desde la Municipalidad de Colón se invita a la comunidad a difundir esta oportunidad, para que más jóvenes y adultos puedan sumarse y avanzar en la finalización de sus estudios primarios.

Educación para seguir creciendo

Con acciones de este tipo, la Municipalidad de Colón continúa fortaleciendo políticas públicas orientadas a generar oportunidades reales para la comunidad, promoviendo la educación como una herramienta transformadora.

Brindar nuevas posibilidades para completar los estudios es también apostar al presente y al futuro de los colonenses, acompañando trayectorias y ampliando derechos a través del trabajo articulado entre el Estado y las instituciones educativas.