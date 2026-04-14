Rubín adelantó que “se está trabajando” para una posible visita del Papa a la Argentina: sería en octubre

"Trump descalificó al Papa (...) fue una cosa muy desafortunada, incluso chabacana y lamentable. Y el Papa no se quedó atrás, con una definición fuerte que tampoco se esperaba”, sostuvo Rubín.

El periodista de diario Clarín, especializado en temas religiosos, Sergio Rubín, analizó la polémica del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con el Papa León XIV y anticipó que se trabaja para una visita del Sumo Pontífice a la Argentina.

En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza 94.7), Rubín dijo que los dichos de Trump “cayeron mal” porque además “prácticamente no tiene precedentes esto, una descalificación así de un Presidente norteamericano a un Papa –y encima el primer Papa criado en Estados Unidos- no tiene precedentes”.

“Además, no es que tenían unas diferencias porque el Papa dice que la guerra no es el camino y Trump dice que no le quedaba otra, lo cual sería una discusión o un debate, cada uno con su poder. Acá Trump directamente lo descalificó al Papa, entonces ya entramos en otra cuestión, diciendo que es pésima la política exterior, que es débil en el combate a la delincuencia, que parece que le gusta que Irán tenga armas de destrucción o nucleares. Fue muy duro y después publicó una especie de gastada en sus redes sociales y lo ratifica cuando una periodista le pregunta diciendo que no es fan de León XIV. Realmente fue una cosa muy desafortunada, incluso chabacana y lamentable”, criticó.

Por otra parte, planteó que ante ello “el Papa no se quedó atrás, no lo descalificó de ninguna manera, pero con mucha altura dijo una frase que pegó fuerte; dijo ‘Yo no le tengo miedo al gobierno norteamericano’, que es una definición fuerte”. “El Papa aclaró que no criticaba a ninguna persona, sino que sostiene posiciones que brotan del Evangelio, como la oposición a la guerra y abogar por la paz. ‘Yo respondo al Evangelio’, dice el Papa, ni más ni menos, una postura, además de moral, claramente religiosa”, agregó.

Sobre el entredicho, Rubín admitió que “tampoco se esperaba que León XIV tuviera esa respuesta, sin embargo, mostró una actitud firme, cuando algunos decían que se lo ve un poco más tímido, más tranquilito, y que no es osado como era Francisco en sus gestos y en sus actitudes, pero tiene la misma cabeza, la misma visión. Y en este caso no reculó, no fue para atrás y me parece muy bien”.

“De todas maneras, obviamente la Iglesia no es de mantener esto y abrir una polémica y continuarla hasta el infinito. Por supuesto, que está toda la diplomacia vaticana detrás, y también la diplomacia norteamericana; sobre todo la diplomacia vaticana siempre apuesta a la discreción, pero no porque tenga que tapar algo, sino porque siempre considera que puede ser más efectivo, ya que a veces una palabra pública puede complicar todo más. Así que seguramente se buscará un poco recomponer”, advirtió.

No obstante, apuntó que “es todo tan raro con este Donald Trump que realmente es desconcertante porque un día dice una cosa, otro día dice otra, y por ahí dice verdaderos disparates. El domingo apareció también con una imagen en su red social que parecía Jesucristo, con una túnica, y fue tal la crítica –incluso de los sectores más conservadores, evangélicos que lo apoyan, y que estaban muy enojados- que sacaron esa imagen. Es una cosa que no se entiende nada, la verdad que viniendo de parte de Donald Trump, es todo muy insólito. Pese a que es el hombre, seguramente, más poderoso del mundo, con su poderío militar y todo lo que se está viendo”.

En otro orden de temas, sobre una posible visita del Papa a la Argentina, Rubín consideró: “Creo que se está trabajando para eso y se está buscando cuándo; creo que hay unas elecciones regionales el 5 de octubre en Perú, porque más o menos incluiría Perú, Uruguay y Argentina. Uruguay y Argentina porque son los dos países que Francisco no visitó en el Cono Sur, salvo Venezuela, por razones obvias. Y se está pensando como una gira bastante amplia. Eso está caminando bastante bien, pero veremos cómo sigue todo esto y todo lo que pasa en el mundo, aunque el Cono Sur está un poco más lejos de todo eso”.

“Yo creo que sí, que se está avanzando en esa dirección, pero creo que es bastante probable. El Papa ahora está en África –justamente ayer contestó sobre esto de Trump en el vuelo cuando iba hacia Argelia- donde permanecerá 10 días y después tiene en junio España con una semana en Madrid, Barcelona y Canarias, y después se espera que se conozca la agenda que tiene de viajes para el segundo semestre”, concluyó.