Rugby: Capibaras XV ganó un gran partido en Rosario

Con presencia entrerriana, Capibaras XV superó a Tarucas por 39 a 28, en el cierre de la séptima fecha del Súper Rugby Américas. La franquicia del Litoral volvió a la senda de la victoria y todavía sueña con pelear por el campeonato.

El partido en el Hipódromo de Rosario

El arranque fue a puro golpe por golpe. Tarucas abrió el marcador con un penal de Ignacio Cerrutti, pero Capibaras respondió de inmediato con un try de Bautista Estellés.

El conjunto del NOA mostró su contundencia y, con tries de Estanislao Pregot y Tomás Vanni, más un drop del 10, logró cerrar mejor la primera mitad. A pesar de los puntos de Lucas Bur y un penal de Juan Bautista Baronio para los locales, la visita se fue al descanso arriba 21-17.

El segundo tiempo mantuvo la misma intensidad. Tarucas amplió rápidamente con un try de Pedro Coll y parecía encaminar el partido, pero allí comenzó la reacción local. Capibaras ajustó su defensa, empezó a dominar el scrum y encontró espacios para lastimar. Alejo Sugasti apoyó un try clave y luego Felipe Villagrán dio vuelta el resultado con otra conquista convertida.

Las amonestaciones jugaron un papel determinante: Tarucas sufrió dos tarjetas amarillas en momentos clave y Capibaras supo aprovechar esa superioridad numérica para inclinar definitivamente el desarrollo. Con mayor control y precisión en los minutos finales, el conjunto rosarino cerró el partido con un penal de Baronio.

Fue un triunfo trabajado y de carácter para Capibaras XV, que supo corregir sus problemas defensivos y hacerse fuerte en las formaciones fijas para quedarse con un verdadero partidazo. Tarucas, pese a la derrota, volvió a mostrar su capacidad ofensiva, pero pagó caro la indisciplina en un duelo de alto vuelo.