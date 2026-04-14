Básquet: Quique Club cayó frente al sólido Urquiza por la Liga Federal

Urquiza de Santa Elena ratificó su buen andar y en la noche de este lunes supero a Quique Club por un amplio 70 a 52, en el marco de una nueva jornada de la Zona A de la Conferencia Litoral de Liga Federal de Básquet.

El Decano se encontró con un rival que fue más a lo largo de la noche y no pudo sorprender en su viaje a Santa Elena. El local desde el arranque del juego impuso condiciones y ganó con autoridad. Un 35 a 19 en el primer tiempo le dio aire en el resultado para trabajar cómodo y encaminarse a un nuevo triunfo, el cual le permitió a Urquiza sostenerse como líder en el grupo junto a Rivadavia de Santa Fe.

Por su parte, Quique Club no tuvo una noche eficiente, de hecho, fue muy bajo el goleo como para tratar de ganar en casa ajena, señala Paraná Deportes.

Jonathan Monzón con 14 tantos y 14 rebotes fue el mejor jugador del ganador, además de los 13 tantos de Marcos Revello y los 12 de Marcos Acevedo. En el equipo paranaense, lo mejor pasó por Facundo Folmer con 10 unidades.