Roberto Ayala y las lesiones en la selección: “Todas las noches rezamos para que les pase nada”

Roberto Ayala se refirió a las lesiones de los futbolistas de la selección argentina.

A 59 días del comienzo del Mundial en el que la selección argentina defenderá el título obtenido en Qatar 2022, uno de sus pilares, Cristian Romero, sufrió una lesión en la rodilla derecha. El defensor padece una lesión grado 1 en el ligamento colateral de su rodilla derecha y estará fuera de las canchas entre seis y siete semanas.

En este marco, el paranaense Roberto Fabián Ayala, ayudante de campo de Lionel Scaloni, rompió el silencio. “Todas las noches rezamos para que a ninguno le pase nada y que terminen bien los partidos”, contó.

El Ratón dio detalles de cómo será la recuperación del cordobés. “Nos enteramos de que la resonancia de Cuti Romero dio ese grado de la lesión. Gracias a Dios no hay otra cosa en la rodilla”.

A lo que agregó: “Ahora lo inmovilizarán, le darán plasma rico en plaquetas y después se verá”.

Por último, contó qué les pidió Scaloni a sus dirigidos en estos últimos meses de cara a la Copa del Mundo. “En algún momento, Leo les dijo ‘piensen en la Selección’”, cerró.