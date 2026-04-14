Copa Libertadores: Boca irá por una victoria ante su gente

Boca recibirá a Barcelona de Ecuador, por la segunda fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, con el objetivo de conseguir un nuevo triunfo que le permita andar con su buen andar en el torneo de clubes más importante de América. El encuentro, que está programado para las 21, se llevará a cabo en La Bombonera y será controlado por colombiano Wilmar Roldán.

Boca llega a este encuentro luego del buen debut de la semana pasada, en el que derrotó 2-1 como visitante a la Universidad Católica de Chile gracias a los goles del mediocampista Leandro Paredes y del delantero paraguayo Adam Bareiro.

De esta manera, el Xeneize, que es dirigido por Claudio Úbeda, buscará un nuevo triunfo que le permita afianzarse en este Grupo D y comenzar a encaminar su clasificación a los octavos de final, aunque todavía falte mucho.

En lo que respecta al Torneo Apertura, Boca viene de cosechar un discreto empate como local ante Independiente, aunque dicho resultado sirvió para extender el invicto que arrastra a 11 partidos, de los cuales solo ganó cinco y empató los seis restantes.

Barcelona de Ecuador, por su parte, perdió en la primera fecha como local 1-0 ante Cruzeiro de Brasil, por lo que necesita empezar a sumar con urgencia para no ver cómo se disipan sus posibilidades de pelear por la clasificación.

El encuentro también estará marcado por el posible regreso de Darío Benedetto a La Bombonera, ya que el delantero que es muy recordado por los hinchas de Boca actualmente juega en el equipo ecuatoriano.

FORMACIONES

BOCA

Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel, Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

BARCELONA

José Contreras; Luca Sosa, Cristian Báez, Alex Rangel, Bryan Carabalí; Jhonny Quiñónez, Milton Celiz, Matías Lugo, Gustavo Vallecilla; Darío Benedetto, Luis Cano. DT: César Farías.

Árbitro: Wilmar Roldán (Colombia). VAR: Leonard Mosquera (Colombia). Cancha: Boca. Hora: 21 (Fox Sports).