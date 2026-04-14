Primera Nacional: Patronato-Deportivo Maipú, con cambio de agenda

Patronato recibirá a Deportivo Maipú el sábado, a las 20, en el Estadio Grella.

El ánimo quedó renovado tras la victoria de Patronato ante Almagro del pasado fin de semana, pero en la Primera Nacional hay poco tiempo para disfrutar. En este marco, el plantel del Santo se alista para el próximo compromiso, el cual sufrió una modificación.

El próximo compromiso de Patrón sufrió una modificación en su programación y ya tiene nuevo día y horario confirmado. El equipo entrerriano enfrentará a Deportivo Maipú de Mendoza este sábado, a las 20, en el estadio Presbítero Bartolomé Grella.

Es de recordar que primeramente el partido estaba previsto para el día siguiente, a las 16, pero fue reprogramado en las últimas horas. Es de recordar que el cotejo corresponde a la fecha 10 de la Zona B de la Primera Nacional.

El duelo ante el elenco mendocino tendrá un valor adicional, ya que el rival también se encuentra comprometido en la parte baja de la tabla y sumar las tres unidades sería importante para el equipo que nuevamente conducirá Marcelo Candia.

Así como el Rojinegro viene de superar a Almagro, el conjunto mendocino llega tras vencer a Colegiales por 3 a 1 en su última presentación.