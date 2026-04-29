Axel llegará a Paraná con “Así Vivir Tour” y presenta su nuevo álbum en el Teatro 3 de Febrero

Axel estará en Paraná, el 16 de octubre y desde las 21, dará un show en el Teatro 3 de Febrero.

El cantautor Axel volverá a Paraná con una nueva propuesta en vivo que promete emoción, cercanía y un repaso por toda su carrera. El artista se presentará el viernes 16 de octubre a las 21, en el Teatro 3 de Febrero, en el marco de su gira “Así Vivir Tour”.

El espectáculo marcará la presentación oficial de “Vuelve” (2024), su más reciente trabajo discográfico, y estará atravesado por un recorrido musical que combina su presente artístico con los grandes éxitos que lo consolidaron como una de las voces más reconocidas del pop latino.

Según expresó el propio Axel, la gira propone “compartir canciones que nacieron en la luz y en la sombra, canciones de siempre como nunca antes”, en una puesta que busca fortalecer el vínculo directo con el público.

Con más de 25 años de trayectoria, el artista llega a la capital entrerriana luego de una intensa actividad en escenarios de Argentina, Latinoamérica y España, donde ya concretó más de 70 presentaciones en el último tiempo.

Las entradas ya se encuentran a la venta a través de la plataforma Gradatickets y en la boletería del teatro, con la posibilidad de abonarlas en cuotas sin interés con tarjetas de Banco Entre Ríos y Banco Santa Fe.

Además, quienes deseen vivir una experiencia diferencial podrán acceder al Meet & Greet, que incluye la posibilidad de presenciar la prueba de sonido y tomarse una fotografía exclusiva junto al artista antes del show.