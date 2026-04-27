Romina Gaetani y su presente tras la denuncia por violencia: “Es muy difícil ponerlo en palabras”

La actriz Romina Gaetani asistió a la ceremonia de los Martín Fierro de Moda 2026 de este domingo, siendo una de sus primeras apariciones públicas desde la denuncia por violencia de género que radicó a fines del año pasado contra su ex pareja Luis Cavanagh.

En el marco de la alfombra roja del evento, la actriz dialogó con Agencia Noticias Argentinas sobre su presente personal y su regreso a los escenarios, en una producción de José María Muscari.

Luciendo un diseño original de Fabián Zitta, en quien aseguró "confiar ciegamente" para sentirse femenina y segura, Gaetani no esquivó las preguntas sobre el estado de la denuncia y su proceso: "Eso lleva tiempo. Cuando se vive en primera persona, entendés tantos relatos de otras mujeres, y de hombres también, que han pasado por eso. Es muy difícil todavía ponerlo en palabras", confesó.

A su vez, explicó que su reciente silencio mediático fue por una necesidad de cuidado personal, en medio de la difícil situación que atraviesa: “Les pido disculpas a los periodistas que me escribieron y no pude contestar”. Según sus palabras, se encuentra en un proceso de “alta demanda emocional y profesional” vinculado a su nuevo proyecto teatral.

"El arte siempre nos ayuda a poner el foco inevitablemente en algo positivo. Hoy subirme al escenario, que es lo que amo, es siempre algo positivo", afirmó la actriz, quien se encuentra ensayando una obra bajo la dirección de José María Muscari.

Sobre su vínculo con el director, destacó la contención que encontró en el equipo de trabajo: "Es la primera vez que trabajo con José María y me siento muy contenida. Me está transmitiendo mucha tranquilidad".

Gaetani tomó el desafío de preparar su personaje en apenas cuatro semanas, por lo que resalta llegar al escenario “alegre y segura”, dejando el escándalo mediático como algo de su pasado.

Fuente: Noticias Argentinas.