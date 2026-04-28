Victoria será sede del Primer Festival Nacional de Performance “Barrio y Fuego”

La ciudad de Victoria será escenario del Primer Festival Nacional de Performance “Barrio y Fuego”, una propuesta dedicada a las artes performáticas contemporáneas en el espacio público que se desarrollará los días 30 de abril, 1 y 2 de mayo.

El evento surge a partir de la experiencia de Escuelita de Perfo, un proyecto autogestionado que funciona como laboratorio de investigación y práctica de lenguajes plásticos y performáticos, sostenido por sus propias artistas impulsoras. Desde ese espacio de experimentación colectiva se gestó la idea de un encuentro de alcance nacional que ponga en diálogo distintas miradas y territorios.

Durante tres jornadas, el festival reunirá a artistas provenientes de Santiago del Estero, Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Chaco, Corrientes y Entre Ríos, configurando una programación de carácter federal que apuesta a la diversidad de voces y prácticas.

“Barrio y Fuego” se presenta como un espacio con fuerte impronta comunitaria y territorial, orientado a promover la performance como un lenguaje crítico, poético y político. En ese marco, el encuentro busca consolidarse como una plataforma para la creación independiente, el intercambio entre colectivos artísticos y la ampliación del mapa cultural regional.

La propuesta está dirigida a un público amplio y diverso, y apunta a generar instancias de circulación, reflexión y experiencia en torno a las prácticas performáticas contemporáneas, en un formato que privilegia la cercanía con el entorno urbano y la participación activa de la comunidad.